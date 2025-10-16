Akku-Trockensauger
Netzgebundene Geräte kommen bis zum Ende des Kabels. Unsere Akkusauger kommen überall hin. Ohne Ab- und Aufwickeln. Ohne Hinterherziehen. Ohne Hängenbleiben. Ohne Suchen und ständiges Wechseln von Steckdosen. Ohne Kabel, aber dafür mit bis zu 24 Prozent Zeitersparnis bei gesteigerter Produktivität.
Entdecken Sie unsere Akkusauger.
Akku-Rucksacksauger BVL
Die ersten batteriebetriebenen Rucksacksauger der Welt aus ultraleichtem EPP. So sind sie bequem zu tragen und dennoch sehr robust.
Akku-Schlittensauger T-Range
Unsere T-Range überzeugt durch hervorragende Saugleistung, umfassendes Zubehör und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.
Akku-Stabstaubsauger LVS
Unsere robusten Sauger bieten eine hervorragende Saugleistung dank Kärcher Zyklonfilter Technologie.
Ungebundene Leistung – ohne Abstriche.
Mit Kärcher Akkusaugern fehlt Ihnen nichts: weder Leistung noch Reinigungsqualität. Hier halten unsere Akkusauger locker mit vergleichbaren netzbetriebenen Trockensaugern mit – und punkten zudem mit ihrer Ungebundenheit. Kein Netzkabel – das liegt nur im Weg – und kein Ein-/Ausstecken mehr! Das spart Zeit und erhöht die Produktivität. Der Rucksacksauger BVL 5/1 Bp zeigt sich überall unschlagbar, wo es eng hergeht, etwa in Kinos, Bussen, Bahnen und Flugzeugen.
Der ultraleichte und akkubetriebene BVL 3/1 Bp ist Ihr Experte für Spotcleaning und die Reinigung von Treppen. Er eignet sich ideal für Privathaushalte, Handwerker oder Hausmeister.
Die kabellosen und wendigen Zyklonstaubsauger LVS 1/1 Bp und LVS 1/2 Bp sind ideal für das Spot Cleaning in professionellen Bereichen wie Hotels und der Gebäudereinigung.
Voll geladen arbeiten Sie entspannter.
Genauso überzeugen wird Sie das ungehinderte kabellose Arbeiten sowie die überragende Mobilität und Flexibilität, das Mehr an Produktivität bei weniger Anstrengung und die bis zu 24 Prozent Zeitersparnis.
VOLLE LEISTUNG BRAUCHT KEIN KABEL
Unser BVL 5/1 Bp bietet durch den innovativen 36-V-Akku die beste Reinigungsleistung auf dem Markt. Und diese Leistung entspricht der Leistung vergleichbarer netzbetriebener Trockensauger. Sie verzichten also auf nichts ausser dem Kabel. Und bekommen dafür so viel mehr.
ALLES EINFACH ZU BEDIENEN
Mit dem Bedienfeld direkt am Hüftgurt führt Sie unser Rucksack-Trockensauger in eine neue Dimension ergonomischer Bedienung. Sie steuern alle Funktionen ohne Arbeitsunterbrechung praktisch aus der Hüfte heraus. Und durch die Batteriezustandsanzeige wissen Sie jederzeit, welche Reserven Sie noch haben.
ENERGIE SPAREN UND ZEIT GEWINNEN
Energie sparen ist bei Akkugeräten doppelt sinnvoll, für die Umwelt und für längere Einsatzdauer. Im eco!efficiency-Modus arbeitet der BVL 3/1 Bp mit deutlich geringerem Energieverbrauch und erzielt dadurch erheblich längere Laufzeiten.
KEIN EIN- UND AUSSTECKEN
Keine Suche nach Steckdosen und kein Ein- und Ausstecken mehr nötig. Kein Kabel, aber bis zu 24 Prozent Zeitersparnis und erhöhte Produktivität.
WISSEN STATT SCHÄTZEN
Dank der Kärcher Real Time Technology kennen Sie nun die Restlaufzeit des Akkus auf die Minute genau. Jederzeit. In Echtzeit. Dabei wird sogar die aktuell abgerufene Leistung mit einberechnet. Und auch unsere Ladegeräte zeigen Ihnen die verbleibende Ladedauer präzise auf die Minute genau an.
EFFIZIENT ÖKOLOGISCH
Mit dem eco!efficiency-Modus wird Ihr Kärcher Gerät auf Knopfdruck noch energiesparender und leiser. So ermöglicht das effiziente Konzept lange Akkulaufzeiten und erlaubt sogar das Arbeiten in lärmsensiblen Bereichen wie beispielsweise in Hotels.
Akku-Rucksacksauger BVL
Ergonomisch reinigen – mühelos transportieren.
Ob für Privathaushalte, Handwerker oder Hausmeister – unsere saugstarken Schlittensauger überzeugen vor allem bei Reinigungsarbeiten auf engstem Raum. So werden Spot Cleaning und Treppenreinigung zum Kinderspiel. Der kraftvolle Kärcher Battery Power-Akku sorgt dabei für lange Laufzeiten und das ergonomische Tragegestell für ermüdungsfreies Arbeiten. Über das Bedienfeld am Hüftgurt lassen sich alle wichtigen Betriebs- und Zusatzfunktionen steuern, super einfach und anwenderfreundlich.
Unsere Akku-Rucksacksauger sind die Leistungsstärksten ihrer Geräteklasse und dank EPP-Material besonders robust und langlebig. Erhältlich in Gross mit 5-Liter-Behältern oder in Klein mit 3-Liter-Behältern.
Benefits
Ultraleicht
- Hergestellt aus sehr leichtem, innovativem EPP (expandiertes Polypropylen). Unterstützt ergonomisches Arbeiten. Macht den Transport besonders einfach.
Ideal für enge Platzverhältnisse
- Perfekt geeignet für die Reinigung von Treppen, in Flugzeugen, Bussen, Bahnen sowie in Büroräumen.
Hohe Ergonomie & maximale Flexibilität
- Das Bedienfeld am Hüftgurt ermöglicht eine komfortable Steuerung und Überwachung aller Funktionen. Der Saugschlauch kann flexibel für Rechts- und Linkshänder angeschlossen werden.
Features
Bürstenloser EC-Motor
- Verschleissfest und langlebig.
- Ermöglicht lange Arbeitseinsätze und steigert Effizienz und Produktivität.
Volle Flexibilität innerhalb der Kärcher 36-Volt-Plattform
- Schneller Akkuwechsel auf andere Geräte.
- Steigert Produktivität und Arbeitssicherheit.
eco!efficiency-Modus
- Die eco!efficiency-Stufe reduziert Energiebedarf und Lautstärke des Geräts und verlängert die Akkulaufzeit.
Akku-Schlittensauger T-Range
Robust, leistungsstark und ergonomisch gestaltet.
Die T-Range mit den akkubetriebenen Trockensaugern T 15/1 Bp und T 10/1 Bp wird nachhaltig aus 45 Prozent recyceltem Material* hergestellt und ist mit netzbetriebenen Trockensaugern vergleichbar.
Das Hotel- und Gastgewerbe sowie Einzelhändler und Gebäudereiniger profitieren sehr von der herausragenden Saugkraft und dem geringen Betriebsgeräusch von nur 57 dB(A) unserer akkubetriebenen Trockensauger. Die Sauger werden nachhaltig aus 45 Prozent recyceltem Material* hergestellt und überzeugen durch ihre ausgezeichnete Reinigungsqualität, Robustheit und ein erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis.
Sie sind kompakt, kippsicher und wendig mit einem Fassungsvermögen von 10 oder 15 Litern.
*Alle Kunststoffteile, ausgenommen Zubehöre.
Die neue Kärcher T-Range für professionelle Ansprüche.
Die Trockensauger der neuen Kärcher T-Range verbinden ergonomisches Design mit echter Nachhaltigkeit. Sie arbeiten besonders leise und überzeugen zugleich mit erstklassigen Reinigungsergebnissen. Die Geräte bestehen aus 45% recyceltem Kunststoff und werden ressourcenschonend hergestellt. Mit starker Saugleistung, vielseitigem Zubehör und einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis erfüllen sie höchste Ansprüche an Effizienz und Wirtschaftlichkeit.
Benefits
Geringes Gewicht
- Leicht zu tragen über Absätze und Treppenstufen.
- Ergonomischer Krümmer und komfortabler Tragegriff.
- Platzsparend und smart: Einfaches und schnelles Verstauen.
Nachhaltig und robust: 45 % Rezyklatanteil
- Herstellung mit reduziertem Rohstoff- und Energieeinsatz.
- Niedrigere CO₂-Emissionen durch Produktion aus Rezyklat.
Geringes Arbeitsgeräusch
- Ideal für Arbeiten in lärmsensiblen Bereichen.
- Reduzierte Geräuschentwicklung – auch nachts besonders leise.
- Senkt Risiken wie Stress oder Hörschäden.
Features
Umfangreiches Zubehör
- Mit Bodendüse, Parkett-, Fugen- und Polsterdüse.
- Filterkorb und Filtertüte aus Vlies von hoher Qualität.
- Leichtes, höhenverstellbares Teleskopsaugrohr aus Aluminium.
Volle Flexibilität innerhalb der Kärcher 36-Volt-Plattform
- Kompatibel mit allen 36 V Kärcher Battery Power+/Power-Akkus.
- Die Restlaufzeit ist bequem direkt am Akku ablesbar.
- Schneller, einfacher Wechsel des leistungsstarken Akkus.
Anwenderfreundliches Bedienkonzept
- 2 grosse Tasten für Ein- und Ausschalten und eco!efficiency-Modus.
- Schnelle und einfache Bedienung per Fuss oder Hand.
- Praktische Parkposition für sauberes Verstauen.
Akku-Stabstaubsauger LVS
Die robusten Akku-Stabstaubsauger LVS 1/2 Bp (36 V) und LVS 1/1 Bp (18 V) bieten eine hervorragende Saugleistung dank Kärcher Zyklonfilter-Technologie.
Die kabellosen und wendigen Zyklonstaubsauger sind prädestiniert für Spotcleaning in professionellen Bereichen wie beispielsweise der Hotellerie und der Gebäudereinigung. Beide Geräte lassen sich einfach bedienen und die Saugkraft kann in drei unterschiedlichen Stufen reguliert werden. Im Handumdrehen lassen sich die Geräte von Bodenstaubsaugern in Handstaubsauger umwandeln.
Benefits
Besonders robust und langlebig
- Zyklonfilter-Technologie für konstant starke Saugleistung.
- Bürstenloser EC-Motor sorgt für Langlebligkeit und hohe Verschleissbeständigkeit.
- Innovativ und zeitsparend: einfach zu wartendes Filtersystem.
Flexible Reinigung
- 3 verschiedene Reinigungsmodi zur Auswahl.
- Entfernt effektiv Staub und Schmutz auf allen Oberflächen.
- Perfekt für Spot Cleaning.
- Uneingeschränkte Bewegungsfreiheit dank Akkubetrieb.
Hochwirksamer HEPA-13-Filter
- Für höchste Sicherheitsstandards in hygienisch sensiblen Bereichen. Hoher Filtrations- und Abscheidegrad von 99,95 % hält kleinste Partikel zurück.
Features
Praktischer Schmutzbehälter
- Ohne Filtertüten: nachhaltig und spart unnötige Kosten.
- Schnelles, einfaches Entleeren ganz ohne direkten Schmutzkontakt.
- Transparenter Behälter macht den Füllstand immer sichtbar.
Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
- Umfangreiche Auswahl an optional bestellbarem Zubehör in DN 35.
- Geeignet für unterschiedliche Bodenbeläge, Polster und Oberflächen.
- Flexibel einsetzbar als Hand- und Bodenstaubsauger.
Volle Flexibilität innerhalb der Kärcher 18/36-Volt-Plattform
- Kompatibel mit allen 18V/36 V Kärcher Battery Power+/Power-Akkus.
- Restlaufzeit direkt am Akku ablesbar.
- Schneller und einfacher Wechsel des Akkus.
LVS 1/1 Bp und LVS 1/2 Bp: die Unterschiede.
Bodendüse
LVS 1/1 Bp
Aktiv:
- Zur Tiefenreinigung von textilen Flächen.
- Reinigt tiefenwirksam die Fasern von Textilböden und richtet sie sichtbar auf.
- Ebenso geeignet zur gründlichen Reinigung von Hartflächen aller Art.
LVS 1/2 Bp
Passiv:
- Keine Verwicklung von Haaren und Schmutz an der Bodendüse.
- Spart Zeit für Wartung und Haarentfernung.
- Erhöht die Reinigungseffizienz und verringert die Reinigungszeit.
FlexoMate-Halterung
LVS 1/1 Bp
✔
LVS 1/2 Bp
-
Zubehörhalterung
LVS 1/1 Bp
✔
LVS 1/2 Bp
-
Akkuplattform
LVS 1/1 Bp
36-V-Akkuplattform
LVS 1/2 Bp
18-V-Akkuplattform
Kärcher Battery Power+ Akkuplattformen
18 V Kärcher Battery Power+ Akkuplattform
Die 18 V Kärcher Battery Power+ Akkuplattform ist die Energiequelle für kompakte und handliche Produkte.
36 V Kärcher Battery Power+ Akkuplattform
Die 36 V Kärcher Battery Power+ Akkuplattform bietet Leistung für kraftvolle Geräte zur Reinigung grosser Flächen und für die professionelle Grünpflege.
