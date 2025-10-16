Ungebundene Leistung – ohne Abstriche.

Mit Kärcher Akkusaugern fehlt Ihnen nichts: weder Leistung noch Reinigungsqualität. Hier halten unsere Akkusauger locker mit vergleichbaren netzbetriebenen Trockensaugern mit – und punkten zudem mit ihrer Ungebundenheit. Kein Netzkabel – das liegt nur im Weg – und kein Ein-/Ausstecken mehr! Das spart Zeit und erhöht die Produktivität. Der Rucksacksauger BVL 5/1 Bp zeigt sich überall unschlagbar, wo es eng hergeht, etwa in Kinos, Bussen, Bahnen und Flugzeugen.

Der ultraleichte und akkubetriebene BVL 3/1 Bp ist Ihr Experte für Spotcleaning und die Reinigung von Treppen. Er eignet sich ideal für Privathaushalte, Handwerker oder Hausmeister.

Die kabellosen und wendigen Zyklonstaubsauger LVS 1/1 Bp und LVS 1/2 Bp sind ideal für das Spot Cleaning in professionellen Bereichen wie Hotels und der Gebäudereinigung.