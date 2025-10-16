Une puissance sans entraves ni concessions.

Les aspirateurs à batterie Kärcher ne laissent rien à désirer, que ce soit en matière de puissance ou de qualité du nettoyage. Dans ce domaine, nos aspirateurs à batterie égalent aisément les aspirateurs poussières fonctionnant sur secteur comparables tout en s'illustrant par leur liberté de mouvement. Plus de câble d'alimentation qui pourrait vous encombrer et qu'il faut constamment brancher/débrancher! Cela vous permet de gagner du temps et d'augmenter la productivité. L'aspirateur dorsal BVL 5/1 Bp s'avère imbattable dans tous les espaces exigus, comme dans les cinémas, les bus, les trains et les avions.

Le BVL 3/1 Bp ultra léger et fonctionnant sur batterie est l'outil spécialisé qu'il vous faut pour le nettoyage ponctuel et le nettoyage des escaliers. Il est idéal pour les particuliers, les artisans ou les concierges.

Les aspirateurs cycloniques sans fil et maniables LVS 1/1 Bp et LVS 1/2 Bp sont parfaits pour le nettoyage ciblé dans des environnements professionnels comme l'hôtellerie et le nettoyage de bâtiments.