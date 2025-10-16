Aspirateur poussières à batterie
La limite des appareils fonctionnant sur secteur est le bout de leur câble. Nos aspirateurs à batterie accèdent partout. Sans avoir à dérouler et à enrouler le câble. Sans avoir à traîner l'appareil. Sans rester accroché. Sans avoir à chercher et à changer constamment de prise secteur. Sans fil mais avec jusqu'à 24 % de gain de temps et une productivité supérieure.
Découvrez nos aspirateurs à batterie.
Aspirateurs à batterie BVL
Les premiers aspirateurs dorsaux à batterie au monde en EPP ultra léger. Cela en fait des outils confortables à porter et pourtant très robustes.
Aspirateurs à batterie T-Range
Ils s’illustrent par leur puissance d’aspiration exceptionnelle, un vaste éventail d’accessoires et un rapport qualité-prix attractif.
Aspirateurs à batterie LVS
Nos robustes aspirateurs poussière à batterie assurent une excellente puissance d'aspiration grâce à la technologie de filtre cyclonique de Kärcher.
Une puissance sans entraves ni concessions.
Les aspirateurs à batterie Kärcher ne laissent rien à désirer, que ce soit en matière de puissance ou de qualité du nettoyage. Dans ce domaine, nos aspirateurs à batterie égalent aisément les aspirateurs poussières fonctionnant sur secteur comparables tout en s'illustrant par leur liberté de mouvement. Plus de câble d'alimentation qui pourrait vous encombrer et qu'il faut constamment brancher/débrancher! Cela vous permet de gagner du temps et d'augmenter la productivité. L'aspirateur dorsal BVL 5/1 Bp s'avère imbattable dans tous les espaces exigus, comme dans les cinémas, les bus, les trains et les avions.
Le BVL 3/1 Bp ultra léger et fonctionnant sur batterie est l'outil spécialisé qu'il vous faut pour le nettoyage ponctuel et le nettoyage des escaliers. Il est idéal pour les particuliers, les artisans ou les concierges.
Les aspirateurs cycloniques sans fil et maniables LVS 1/1 Bp et LVS 1/2 Bp sont parfaits pour le nettoyage ciblé dans des environnements professionnels comme l'hôtellerie et le nettoyage de bâtiments.
Chargé à bloc pour un travail plus détendu.
Nos modèles sauront vous convaincre par une liberté de mouvement totale sans fil, une mobilité et une flexibilité exceptionnelles, une productivité accrue avec moins d'effort et jusqu'à 24 % de gain de temps.
PLEINE PUISSANCE SANS AUCUN CÂBLE
Grâce à sa batterie innovante de 36 V, notre BVL 5/1 Bp offre la meilleure puissance de nettoyage du marché. Et cette puissance correspond à la puissance des aspirateurs poussières comparables alimentés sur secteur. La seule chose dont vous aurez à vous passer est donc le câble. Tandis que les avantages obtenus en échange sont considérables.
UTILISATION ULTRA SIMPLE
Grâce au tableau de commande directement à la ceinture, notre aspirateur poussières dorsal vous ouvre les portes d'une nouvelle dimension de commande ergonomique. Vous pouvez commander toutes les fonctions à hauteur de hanche sans avoir à interrompre le travail. Grâce à l'indicateur de niveau de charge, vous connaîtrez toujours l'autonomie restante.
ÉCONOMIES D'ÉNERGIE ET GAIN DE TEMPS
Les économies d'énergie ont une double utilité dans le cas des appareils sans fil: la protection de l'environnement et une durée d'utilisation prolongée. En mode eco!efficiency, le BVL 3/1 Bp fonctionne avec une consommation d'électricité nettement réduite, ce qui permet à son tour une autonomie considérablement prolongée.
CONFORT DU SANS-FIL
Plus besoin de chercher une prise ni de brancher et débrancher l'appareil. Sans fil, mais avec jusqu'à 24 % de gain de temps et une productivité nettement accrue.
PRÉCISION APPRÉCIABLE
La technologie temps réel de Kärcher vous permet de connaître l'autonomie restante de la batterie à la minute près. À tout moment et en temps réel. Elle tient même compte de la puissance actuellement consommée. Le chargeur vous indique lui aussi avec précision la durée de charge restante à la minute près.
EFFICACITÉ ÉCOLOGIQUE
Grâce au mode eco!efficiency, votre appareil Kärcher devient encore plus économe et silencieux en appuyant sur un simple bouton. Ainsi, ce concept efficace offre une autonomie prolongée de la batterie et permet même le travail dans les espaces sensibles au bruit tels que les hôtels.
Aspirateur dorsal à batterie BVL
Nettoyage ergonomique, transport sans effort.
Pour les particuliers, les artisans ou les concierges, nos puissants aspirateurs avec leur cuve de trois litres impressionnent surtout pour le nettoyage dans les espaces les plus restreints. Avec lui, le nettoyage ciblé et le nettoyage des escaliers deviennent un jeu d'enfant. La puissante batterie Kärcher Battery Power assure une autonomie élevée et le harnais ergonomique garantit un travail sans fatigue. Le tableau de commande fixé à la ceinture permet de commander très facilement et intuitivement toutes les fonctions de base et supplémentaires essentielles.
Nos aspirateurs dorsaux sont les plus performants de leur catégorie et, grâce au matériau EPP, ils s’avèrent particulièrement robustes et durables. Ils sont disponibles en grand format avec une cuve de 5 litres ou en petit format avec une cuve de 3 litres.
Atouts
Ultra léger
- Fabriqué en EPP (polypropylène expansé) très léger et innovant. Favorise un travail ergonomique. Facilite considérablement le transport.
Idéal pour les espaces restreints
- Parfaitement adapté au nettoyage des escaliers, dans les avions, les bus, les trains et les bureaux.
Grande ergonomie & flexibilité maximale
- Le panneau de commande situé sur la ceinture permet de contrôler et de surveiller facilement toutes les fonctions. Le tuyau d'aspiration peut être raccordé de manière flexible pour les droitiers comme pour les gauchers.
Features
Entraînement électrique
- Résistant à l'usure et durable.
- Permet des interventions prolongées tout en augmentant l'efficacité et la productivité.
Flexibilité totale au sein de la plateforme Kärcher 36 volts
- Changement rapide de batterie sur d'autres appareils.
- Augmente la productivité et la sécurité au travail.
Mode eco!efficiency
- Le mode eco!efficiency réduit la consommation d'électricité et le niveau sonore de l'appareil tout en prolongeant l'autonomie de la batterie.
Aspirateurs à batterie T-Range
Robustesse, puissance et ergonomie.
La gamme T-Range, qui inclut les aspirateurs poussières fonctionnant sur batterie T 15/1 Bp et T 10/1 Bp, est fabriquée dans le respect de l'environnement avec des appareils composés à 45 % de matériaux recyclés*. Elle rivalise avec les aspirateurs poussières fonctionnant sur secteur en termes de performance.
Grâce à ces aspirateurs poussières fonctionnant sur batterie, les professionnels de l'hôtellerie et du tourisme ainsi que les détaillants et les entreprises de nettoyage de bâtiments bénéficient d'une puissance d'aspiration exceptionnelle et d'un faible niveau sonore de seulement 57 dB(A). Fabriqués de manière écologique à hauteur de 45 % de matériaux recyclés*, ces aspirateurs se distinguent par leur qualité de nettoyage irréprochable, leur robustesse hors pair et leur rapport qualité-prix optimal.
Compacts, stables et maniables, ils offrent un volume de cuve de 10 ou 15 litres.
*Toutes les pièces en plastique, à l'exception des accessoires.
La nouvelle gamme T-Range de Kärcher destinée aux besoins des professionnels.
Les aspirateurs poussières de la nouvelle gamme T-Range de Kärcher allient design ergonomique et durabilité réelle. Ils offrent un fonctionnement quasi sans bruit tout en fournissant d'excellents résultats de nettoyage. Ces appareils sont constitués de 45% de plastique recyclé et sont fabriqués dans le respect de l'environnement. Avec une puissance d'aspiration exceptionnelle, un vaste éventail d'accessoires et un rapport qualité-prix attractif, ils satisfont aux exigences les plus poussées en matière d'efficacité et de rentabilité.
Atouts
Léger
- Facile à porter pour franchir les paliers et les marches d'escalier.
- Coude ergonomique et poignée de transport pratique.
- Peu encombrant et astucieux : rangement simple et rapide.
Durable et robuste : 45 % de matières recyclées
- Fabrication avec une consommation réduite de matières premières et d'énergie.
- Émissions de CO₂ plus faibles grâce à la production à partir de matières recyclées.
Faible niveau sonore
- Idéal pour le travail dans les lieux sensibles au bruit.
- Réduction du bruit – particulièrement silencieux, même la nuit.
- Diminue les risques comme le stress ou les pertes auditives.
Features
Vaste éventail d'accessoires
- Avec suceur pour sols, suceur pour parquets, suceur pour joints et suceur pour coussins.
- Panier filtrant et sac filtrant en non-tissé de haute qualité.
- Tube télescopique léger et réglable en hauteur en aluminium.
Flexibilité totale au sein de la plateforme Kärcher 36 volts
- Compatible avec toutes les batteries 36 V Kärcher Battery Power+/Power.
- Affichage pratique de l'autonomie restante directement sur la batterie.
- Remplacement rapide et simple de la puissante batterie.
Concept d'utilisation convivial
- 2 grands boutons : interrupteur Marche/Arrêt et mode eco!efficiency.
- Commande rapide et facile au pied ou à la main.
- Position de stationnement pratique pour un rangement bien ordonné.
Aspirateurs poussières fonctionnant sur batterie LVS
Les robustes aspirateurs poussières à batterie LVS 1/2 Bp (36 V) et LVS 1/1 Bp (18 V) assurent une excellente puissance d'aspiration grâce à la technologie de filtre cyclonique de Kärcher.
Ces aspirateurs cycloniques sans fil et maniables sont conçus pour le nettoyage ciblé dans des environnements professionnels tels que l’hôtellerie et le nettoyage de bâtiments. Les deux appareils sont simples d’utilisation et offrent une puissance d’aspiration réglable sur trois niveaux. Ils se transforment en quelques instants, passant d’un aspirateur-traîneau polyvalent pour tous types de sols à un aspirateur à main.
Atouts
Particulièrement robuste et durable
- Technologie de filtration cyclonique unique pour une puissance d’aspiration élevée et constante.
- Moteur EC sans charbon pour une longue durée de vie et une résistance accrue à l’usure.
- Innovant, il permet de gagner du temps grâce à un système de filtration facile à entretenir.
Nettoyage flexible
- 3 différents modes de nettoyage au choix.
- Élimine efficacement la poussière et la saleté sur toutes les surfaces.
- Parfait pour le nettoyage manuel de lieux spécifiques.
- Liberté de mouvement illimitée grâce au fonctionnement sur batterie.
Filtre HEPA 13 hautes performances
- Pour un niveau de sécurité maximal dans les lieux sensibles sur le plan de l'hygiène. Taux de filtration et de séparation élevé de 99,95 % permettant de retenir les particules les plus fines.
Features
Bac à déchets pratique
- Aucun sac filtrant nécessaire : durable et permet d'économiser des frais inutiles.
- Il se vide rapidement et facilement sans jamais entrer directement en contact avec la saleté.
- Le récipient transparent permet de toujours voir le niveau de remplissage.
Convient pour de nombreuses utilisations
- Vaste choix d'accessoires pouvant être commandés en option en DN 35.
- Convient pour différents revêtements de sol, rembourrages et surfaces.
- Grande flexibilité d'utilisation en tant qu'aspirateur à main et aspirateur de sol.
Flexibilité totale au sein de la plateforme Kärcher 18/36 volts
- Compatibilité : toutes les batteries Kärcher Battery Power+/Power 18/36 V.
- Durée restante directement lisible sur la batterie.
- Remplacement rapide et simple de la batterie.
LVS 1/1 Bp und LVS 1/2 Bp: les différences.
Suceur pour sol
LVS 1/1 Bp
Actif:
- Pour nettoyer en profondeur des surfaces textiles.
- Nettoie les sols textiles jusqu'au cœur des fibres et redresse visiblement ces dernières.
- Convient également pour le nettoyage en profondeur de tous types de surfaces dures.
LVS 1/2 Bp
Passif:
- Pas d'enchevêtrement de cheveux ni de saletés sur le suceur pour sol.
- Gain de temps pour la maintenance et pour retirer les cheveux.
- Augmente l'efficacité de nettoyage et réduit le temps de nettoyage.
Support Flexomate
LVS 1/1 Bp
✔
LVS 1/2 Bp
-
Support pour accessoires
LVS 1/1 Bp
✔
LVS 1/2 Bp
-
Plateforme de batterie
LVS 1/1 Bp
Plateforme de batterie 36 V
LVS 1/2 Bp
Plateforme de batterie 18 V
Plateformes de batterie Kärcher Battery Power+
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 18 V
La plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 18 V sert de source d'énergie aux produits compacts et maniables.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 36 V
La plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 36 V englobe des appareils puissants destinés au nettoyage des superficies étendues et à l'entretien des espaces verts.
