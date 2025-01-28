La nouvelle gamme T-Range
Durable, ergonomique, ultra silencieuse: la nouvelle gamme T-Range de Kärcher destinée aux besoins des professionnels.
Les aspirateurs poussières de la nouvelle gamme T-Range de Kärcher allient design ergonomique et durabilité réelle. Ils offrent un fonctionnement quasi sans bruit tout en fournissant d'excellents résultats de nettoyage. Ces appareils sont constitués de 45% de plastique recyclé et sont fabriqués dans le respect de l'environnement. Avec une puissance d'aspiration exceptionnelle, un vaste éventail d'accessoires et un rapport qualité-prix attractif, ils satisfont aux exigences les plus poussées en matière d'efficacité et de rentabilité. De conception modulaire, ces aspirateurs sont durables et robustes grâce à un châssis solide, à un boîtier résistant, à des pare-chocs protecteurs et à de grandes roues. Les puissantes batteries Kärcher Battery Power+ de 36 volts assurent une longue autonomie pour les modèles fonctionnant sur batterie. Grâce à un niveau sonore de seulement 52 dB(A) dans le cas des variantes filaires, ces appareils ultra silencieux sont parfaits pour l'utilisation dans les lieux sensibles au bruit comme les hôtels ou les hôpitaux.
La gamme T-Range en un coup d'œil
T 10/1
- Volume de la cuve (l): 10
- Matériau de la cuve: plastique (45 % de matières recyclées)
- Puissance nominale max. (W): 500
- Débit d'air (l/s): 38
- Dépression (mbar): 185
- Niveau de pression acoustique (dB(A)): 52
- Position de stationnement: oui
- Suceur pour fentes: oui
- Panier à filtre (non tissé): oui
- Longueur du câble d'alimentation (m): 12
- Système d'enrouleur de câble: oui
- Poids (kg): 6,6
T 15/1
- Volume de la cuve (l): 15
- Matériau de la cuve : plastique (45 % de matières recyclées)
- Puissance nominale max. (W): 500
- Débit d'air (l/s): 38
- Dépression (mbar): 185
- Niveau de pression acoustique (dB(A)): 52
- Position de stationnement: oui
- Suceur pour fentes: oui
- Câble d'alimentation à fiche: oui
- Longueur du câble d'alimentation (m): 12
- Système d'enrouleur de câble: oui
- Poids (kg): 6,9
T 10/1 Bp
- Fonctionnant sur batterie: 36 V
- Volume de la cuve (l): 10
- Matériau de la cuve: plastique (45 % de matières recyclées)
- Puissance nominale max. (W): 500
- Débit d'air (l/s): 40
- Dépression (mbar): 223
- Niveau de pression acoustique (dB(A)): 59
- Autonomie avec batterie 7,5 Ah: max. 62 min
- Mode eco!efficiency: oui
- Position de stationnement: oui
- Suceur pour fentes: oui
- Poids (kg): 6,8
T 15/1 Bp
- Fonctionnant sur batterie: 36 V
- Volume de la cuve (l): 15
- Matériau de la cuve : plastique (45 % de matières recyclées)
- Puissance nominale max. (W): 500
- Débit d'air (l/s): 40
- Dépression (mbar): 223
- Niveau de pression acoustique (dB(A)): 59
- Autonomie avec batterie 7,5 Ah: max. 62 min
- Mode eco!efficiency: oui
- Position de stationnement: oui
- Suceur pour fentes: oui
- Poids (kg): 7,1
T 10/1
T 10/1 Bp
Atouts
Utilisation de matières recyclées
Un bon bilan: fabriqué à partir de 45% de matières recyclées. Les besoins énergétiques de l'appareil sont considérablement réduits dès sa fabrication et les besoins en matières premières précieuses sont minimisés. L'utilisation de matières recyclées durables permet d'économiser jusqu'à 2,0 kilogrammes de plastique vierge par unité.
Un design ergonomique
Le design ergonomique et élancé, la poignée de transport confortable et le faible poids permettent de porter les appareils près du corps. La conception compacte favorise la sécurité au travail, soulage les mains et le dos et prévient les problèmes de santé. Le coude ergonomique facilite l'aspiration et offre une bonne prise en main.
Consommation d'électricité réduite
Dans le cadre de la nouvelle gamme T-Range, nous lançons des appareils filaires à consommation d'électricité réduite (500 W au lieu de 700 W). Dans le cas des modèles fonctionnant sur batterie, l'autonomie est considérablement prolongée en mode eco!efficiency avec un niveau sonore réduit.
Ultra silencieux: un travail presque sans bruit
Les versions filaires de la nouvelle gamme T-Range affichent un niveau sonore exceptionnellement bas de seulement 52 dB(A). Les faibles émissions sonores permettent un travail ergonomique et sont idéales pour le nettoyage en journée, y compris dans les lieux sensibles au bruit.
Moteur EC (versions Bp)
Grâce à l'entraînement à commande électronique, cette technologie offre de nombreux avantages comme une efficacité et une puissance accrues à consommation d'électricité réduite. Ainsi, la durée de vie de l'aspirateur est nettement prolongée.
Filtre HEPA 14 (disponible en option)
Avec le filtre HEPA 14 (DIN EN 1822:2019), les particules et les virus comme le SARS-CoV-2 sont éliminés de manière fiable de l'air ambiant. Grâce au taux de filtration et de séparation élevé de 99,995 %, il est possible de garantir des normes de sécurité très strictes.
Durabilité
Des matériaux responsables - c'est du propre:
La nouvelle gamme T-Range de Kärcher envoie un signal fort en faveur de la durabilité en combinant des matériaux écologiques et des technologies de production innovantes. Les appareils sont constitués à 45% de matières recyclées, plus précisément de plastique recyclé postindustriel. Cela permet d'économiser jusqu'à 2,0 kilogrammes de plastique pur par appareil lors de la fabrication. Les matières recyclées post-industrielles sont un matériau précieux, issu de résidus de production comme les rebuts, les chutes et le surplus puis ramené dans le circuit. La quantité de déchets dans les déchetteries est réduite, des ressources naturelles sont économisées et l'environnement est préservé. Ce matériau respectueux de l'environnement diminue la consommation d'électricité dans la production et réduit considérablement les besoins en matières premières vierges.
Les qualités extérieures comptent aussi: les appareils de la gamme T-Range ne sont pas seulement produits de manière durable, mais aussi emballés de manière écologique. Nous ne faisons pas les choses à moitié. C'est pourquoi notre emballage se compose à 80% de carton recyclé, sans revêtement en plastique. Ainsi, le cartonnage peut être ramené dans le circuit la conscience tranquille pour un nouveau recyclage du papier. Avec la gamme T-Range, nous démontrons comment l'innovation technologique et la responsabilité écologique peuvent aller de pair tout au long du cycle de production et d'utilisation – de manière durable, innovante et repensée.
En avant toute pour l'environnement. Moins de CO₂ – plus de puissance:
La nouvelle gamme T-Range de Kärcher satisfait aux normes les plus poussées en matière de durabilité et d'innovation. Elle associe des matériaux écologiques et une technologie de nettoyage économe en énergie. Ces appareils offrent d'importantes économies d'électricité et de CO2, notamment pendant l'utilisation: pour un nettoyage économique la conscience tranquille. Par ailleurs, les modèles Bp fonctionnant sur batterie permettent un nettoyage particulièrement peu gourmand en mode eco!efficiency: ainsi, des économies d'environ 1,46 kWh d'électricité sont possibles sur 1 000 mètres carrés de surface de nettoyage, ce qui correspond à la consommation d'électricité nécessaire pour 18 tasses de café fraîchement préparé par heure.* Parallèlement, on constate jusqu'à 53% de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Une consommation d'électricité moindre signifie un impact environnemental plus faible et des économies rentables par la même occasion. Avec la gamme T-Range, Kärcher propose une solution écologique pour les usages professionnels qui contribue activement à la réduction des émissions de CO₂ et préserve les ressources – pour un avenir plus durable.
*Mode eco!efficiency par rapport au mode standard, économies d'électricité par heure d'env. 0,42 kWh. Les valeurs peuvent varier en fonction de l'utilisation et du type de batterie. Émissions calculées sur la base des besoins énergétiques par mètre carré en phase d'utilisation (mode eco!efficiency contre mode standard).
Jusqu'à 69% d'économies d'énergie par an
*Base de calcul: utilisation de l'appareil 4 h par jour, 260 jours par an et prix de l'électricité (11/2024 en Allemagne) de 0,268 € par kWh.
Caractéristiques et spécifications
CONCEPTION MODULAIRE INNOVANTE
Une pour tout: la nouvelle gamme T-Range s'illustre par sa conception modulaire innovante et offre une flexibilité maximale. Elle comprend 2 variantes d'appareil filaires et 2 variantes fonctionnant sur batterie avec un volume de cuve de 10 ou de 15 litres, parfaitement adaptées aux exigences spécifiques des utilisateurs professionnels en matière de nettoyage. Mais ce n'est pas tout : la modularité de la gamme T-Range va au-delà des différents modèles. Les parties supérieures et les cuves sont entièrement interchangeables en toute flexibilité et s'adaptent aux différentes tâches. Le système modulaire permet en outre un changement rapide des accessoires en fonction des besoins, pour que vous disposiez toujours de l'équipement adéquat. Grâce à cette conception modulaire élaborée, une seule plateforme offre la possibilité de réaliser une multitude de versions.
POUR LA BONNE CAUSE
Durable et puissante: la nouvelle gamme modulaire T-Range se distingue par un message clair – elle est écologique et innovante. Les appareils sont constitués à 45% de plastique recyclé. Avec cette gamme, nous misons sur une durabilité réelle ainsi que sur une puissance d'aspiration et une longévité exceptionnelles. Grâce à l'utilisation de matières recyclées, nous réduisons l'énergie nécessaire lors de la fabrication, préservons de précieuses matières premières et économisons jusqu'à 2,0 kilogrammes de plastique vierge par appareil. Le plastique recyclé utilisé est issu de déchets de production comme les rebuts, les chutes et le surplus. Cela permet de prévenir les déchets et d'économiser des ressources naturelles. Le tout sans aucune concession en matière de qualité de la gamme robuste T-Range : le plastique recyclé offre les mêmes excellentes propriétés que le plastique vierge.
DESIGN COMPACT, CONFORT MAXIMAL
L'ergonomie en un tour de main: la nouvelle gamme modulaire T-Range s'illustre par un design élancé et ergonomique qui offre une multitude d'avantages. Grâce à leur format particulièrement compact, les appareils se rangent aisément et conviennent aussi parfaitement aux surfaces de stockage limitées. Leur design ergonomique facilite en outre le transport étant donné que les appareils peuvent être portés confortablement et près du corps. Cela réduit la pénibilité physique et la fatigue. Les accessoires ainsi que toutes les fonctions sont rapidement et facilement accessibles grâce au design élaboré. Avec la gamme T-Range, vous avez toujours à portée de main tout ce qu'il vous faut pour un nettoyage efficace.
NETTOYAGE ULTRA SILENCIEUX
Écoutez bien: la nouvelle gamme modulaire T-Range se distingue par ses modèles filaires ultra silencieux avec seulement 52 dB(A), ce qui la rend bien plus silencieuse que tous les appareils précédents. Grâce à un moteur efficace ainsi qu'à un carter et à une fixation spéciaux, ces appareils sont particulièrement peu bruyants. Cela permet le nettoyage en journée dans les environnements sensibles au bruit sans perturber les affaires courantes. La gamme T-Range est idéale pour l'utilisation dans les bureaux, les établissements publics, les écoles, les EHPAD, les hôtels, les bateaux de croisière et tous les lieux où un faible niveau sonore est impératif.
BEAUCOUP D'ACCESSOIRES, FAIBLE ENCOMBREMENT
Tout à portée de main: le design innovant de la nouvelle gamme T-Range permet de ranger les accessoires, par exemple le suceur pour fentes ou le suceur pour meubles, directement dans la tête aspirante selon le modèle. Grâce à l'intégration dans la tête aspirante pendant le transport, les accessoires ne risquent pas de se perdre et sont toujours facilement accessibles. La poignée rabattable n'optimise pas seulement l'espace de stockage, elle facilite aussi considérablement le transport. Le design élancé permet un transport ergonomique et aisé de l'appareil. Avec ses accessoires intégrés et sa poignée rabattable, la gamme T-Range pose de nouveaux jalons en matière de facilité d'utilisation et d'accès simple pour les appareils de nettoyage.
HYGIÉNIQUE GRÂCE AU FILTRE HEPA 14 (DISPONIBLE EN OPTION)
Sécurité garantie: selon le modèle, notre nouvelle gamme T-Range est déjà dotée d'un filtre HEPA 14 performant ou peut être équipée ultérieurement d'un HEPA 14 en option. Cette technologie de filtration fait ses preuves depuis des décennies dans les établissements médicaux et biotechnologiques. Les filtres HEPA 14 réduisent efficacement la propagation des particules et des micro-organismes comme les virus et les bactéries dans l'air. HEPA H14 est homologué selon DIN EN 1822:2019 et DIN EN 60335-2-69 et retient de manière fiable même les particules infimes comme les virus COVID-19. La gamme T-Range apporte ainsi une précieuse contribution à la gestion de la qualité d'air et à la protection sanitaire en vue d'un environnement de travail hygiénique pour le personnel de nettoyage et les clients.
L'ENROULEUR DE CÂBLE ASTUCIEUX
L'efficacité bien ficelée: les modèles filaires de la nouvelle T-Range sont équipés d'un enrouleur de câble manuel pratique pour plus de confort et d'efficacité. Le câble de 12 mètres peut être enroulé en quelques secondes pour que vous puissiez reprendre le travail efficacement, sans retard ni perte de temps – fini de démêler péniblement le câble. Le câble d'alimentation à fiche est facile et rapide à remplacer, ce qui minimise les temps d'arrêt et permet un procédé de nettoyage sans interruption. L'enrouleur de câble astucieux fait gagner du temps, augmente la productivité et s'ajuste aisément à toutes les tâches de nettoyage.
MODE eco!efficiency
Autonomie prolongée de la batterie, fonctionnement silencieux: le mode eco!efficiency de la nouvelle gamme T-Range permet un fonctionnement particulièrement peu gourmand et silencieux sur les modèles fonctionnant sur batterie. Cette technologie a été développée spécialement pour une puissance maximale à consommation d'électricité minimale et garantit ainsi une autonomie prolongée de la batterie. Avec notre batterie Battery Power+ 36/75, jusqu'à soixante-huit minutes de temps de nettoyage sont possibles, ce qui est idéal pour les longues utilisations sans interruption. De plus, le mode eco!efficiency réduit le bruit de fonctionnement, ce qui permet également d'utiliser les appareils en journée sans bruits gênants.
BATTERIE PUISSANTE DE 36 V
Puissance importante: les modèles fonctionnant sur batterie de la nouvelle gamme T-Range utilisent notre plateforme de batterie 36 volts performante qui assure une efficacité maximale et une longue autonomie. Pour une puissance optimale, nous recommandons l'utilisation de nos batteries Battery Power+.
Battery Power+ 36/60 (2.042-022.0)
Battery Power+ 36/75 (2.445-043.0)
Autonomie de la batterie (min)
50 (eco) / 22 (BP+36/60)
68 (eco) / 31 (BP+36/75)
Gamme d'aspirateurs à poussière
Une performance de nettoyage puissante et un niveau sonore extrêmement faible
Une performance de nettoyage puissante et un niveau sonore extrêmement faible Hôtellerie, bureaux ou agent de propreté professionnel – les aspirateurs poussières Kärcher vous aident à effectuer le nettoyage d'entretien quotidien de manière économique grâce à une technique sophistiquée et une qualité élevée.
Alliant rendement surfacique extraordinaire et flexibilité, nos aspirateurs à cuve vous permettent de maîtriser sans peine des tâches de nettoyage variées – également sans fil. Nos aspirateurs sans fil ne sont, en effet, pas en reste avec les aspirateurs filaires comparables tout en se démarquant par leur indépendance. Pas besoin de les enficher et déficher fastidieusement – il de les allumer, et c’est parti. Cette liberté permet non seulement de gagner un temps précieux, mais aussi d'augmenter considérablement votre productivité.
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