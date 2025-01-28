En avant toute pour l'environnement. Moins de CO₂ – plus de puissance:

La nouvelle gamme T-Range de Kärcher satisfait aux normes les plus poussées en matière de durabilité et d'innovation. Elle associe des matériaux écologiques et une technologie de nettoyage économe en énergie. Ces appareils offrent d'importantes économies d'électricité et de CO2, notamment pendant l'utilisation: pour un nettoyage économique la conscience tranquille. Par ailleurs, les modèles Bp fonctionnant sur batterie permettent un nettoyage particulièrement peu gourmand en mode eco!efficiency: ainsi, des économies d'environ 1,46 kWh d'électricité sont possibles sur 1 000 mètres carrés de surface de nettoyage, ce qui correspond à la consommation d'électricité nécessaire pour 18 tasses de café fraîchement préparé par heure.* Parallèlement, on constate jusqu'à 53% de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Une consommation d'électricité moindre signifie un impact environnemental plus faible et des économies rentables par la même occasion. Avec la gamme T-Range, Kärcher propose une solution écologique pour les usages professionnels qui contribue activement à la réduction des émissions de CO₂ et préserve les ressources – pour un avenir plus durable.

*Mode eco!efficiency par rapport au mode standard, économies d'électricité par heure d'env. 0,42 kWh. Les valeurs peuvent varier en fonction de l'utilisation et du type de batterie. Émissions calculées sur la base des besoins énergétiques par mètre carré en phase d'utilisation (mode eco!efficiency contre mode standard).