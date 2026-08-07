Aspirateur poussières T 15/1 Adv
Le T 15/1 Adv se caractérise par sa robustesse et est fabriqué à partir de 45 % matières recyclées¹⁾. Outre sa puissance d'aspiration élevée, il s'illustre par son fonctionnement ultra silencieux et son design ergonomique.
L'aspirateur poussières T 15/1 Adv de Kärcher est synonyme de durabilité, de longévité, d'une puissance d'aspiration élevée et d'un fonctionnement ultra silencieux. Il s'illustre également par sa robustesse, son vaste éventail d'accessoires et son excellent rapport qualité-prix. Dès sa fabrication, il est constitué à 45 % de matières recyclées¹⁾, ce qui permet de protéger les ressources et de réduire les besoins énergétiques. Doté d'une aspiration puissante, le T 15/1 Adv se caractérise par son faible bruit de fonctionnement (52 dB[A]) et est si silencieux qu'il peut être utilisé à tout moment dans les lieux sensibles au bruit. Cet aspirateur est maniable et stable dispose d'une cuve de 15 litres. Il est muni d'une poignée de transport au format rabattable pour un transport ergonomique et proche du corps. Il est également très durable et robuste, tout comme son châssis, son boîtier, son pare-chocs et ses grandes roues. Il est livré avec un suceur pour fentes et un suceur pour meubles qui peuvent tous deux être rangés à portée de main sur l'aspirateur. La fourniture du T 15/1 Adv inclut de nombreux accessoires : flexible d'aspiration, coude antistatique, tube d'aspiration télescopique léger et réglable en hauteur (en aluminium), suceur pour sol commutable, suceur parquet, suceur pour fentes et suceur pour meubles.
Caractéristiques et avantages
Durable et robuste : 45 % de matières recycléesFabrication : consommation réduite de matières premières et d'électricité. L'utilisation de matières recyclées diminue les émissions de CO₂.
Ultra silencieux : un travail presque sans bruit avec seulement 52 dB(A)Parfait pour le nettoyage en journée. Nuisance sonore réduite, y compris pour le travail de nuit. Diminue les risques comme le stress ou les pertes auditives.
Design ergonomique, compact et convivialTransport ergonomique : peut être porté près du corps. Coude ergonomique et poignée de transport pratique. Peu encombrant et astucieux : rangement rapide en toute facilité.
Câble électrique enfichable
- Remplacement simple et rapide du câble d'alimentation, même sans connaissances particulières.
- Le processus de nettoyage peut se poursuivre sans interruption.
- Permet d'économiser des frais d'entretien inutiles et élevés.
Enroulement manuel du câble
- Enroulement simple du câble d'alimentation en un tour de main.
- Gain de temps : enroulement du câble en quelques secondes.
- Le câble d'alimentation ne vrille pas et est toujours enroulé.
Léger
- Transport possible sans effort, y compris d'une seule main.
- Facile à porter pour franchir les paliers et les marches d'escalier.
Concept d'utilisation convivial
- Grand bouton Marche/Arrêt.
- Commande rapide et facile au pied ou à la main.
- Position de stationnement pratique pour un rangement bien ordonné.
Panier à filtre principal permanent
- Résistant à long terme, robuste et durable.
- Fabriqué à partir de non tissé.
- Lavable à la main à 30 °C et réutilisable.
Vaste éventail d'accessoires
- Suceur pour sol, suceur parquet, suceur pour fentes et suceur fauteuil.
- Panier à filtre haut de gamme et sac filtrant en non tissé.
- Tube d'aspiration télescopique réglable en hauteur et léger en aluminium.
Rangement des accessoires intégré
- Suceur pour fentes et suceur fauteuil : rangement dans la partie supérieure de l'appareil.
- Rangement peu encombrant, toujours à portée de main.
- Transport sécurisé et pratique de l'appareil et des accessoires.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Dépression (mbar/kPa)
|185 / 18
|Débit d'air (l/s)
|40
|Puissance nominale (W)
|585
|Volume de la cuve (l)
|15
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|12
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|52
|Poids sans accessoires (kg)
|6.9
|Poids emballage inclus (kg)
|10
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|430 x 255 x 420
¹⁾ Toutes les pièces en plastique, à l'exception des accessoires.
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 2 m
- Coude: Antistatique avec curseur à air parasite
- Tube d'aspiration télescopique: 615 mm, 1007 mm
- Tube d'aspiration télescopique, matériau: Aluminium
- Suceur sol commutable
- Suceur parquet
- Suceur fauteuil
- Suceur pour fentes
- Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Non tissé
- Filtre de protection du moteur
- Panier à filtre permanent: Non tissé
Équipement
- Matériau de la cuve: Plastique avec contenu recyclé
- Système intelligent d'enroulement du câble
- Câble électrique enfichable: Standard
- Poignée de transport ergonomique rabattable
- Rangement des accessoires intégré
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Idéal pour l'utilisation dans l'hôtellerie, la gastronomie, le commerce de détail et le nettoyage de bâtiments
- Sols durs
- Moquettes
- Nettoyage en journée
Accessoires
Pièces de rechange T 15/1 Adv
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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