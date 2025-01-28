Die neue T-Range

Materialien mit Verantwortung - eine saubere Sache:

Die neue Kärcher T-Range setzt ein starkes Zeichen für Nachhaltigkeit, indem sie umweltfreundliche Materialien und innovative Produktionstechnik kombiniert. Die Geräte bestehen zu 45% aus Rezyklat, einem recycelten, postindustriellen Kunststoff. Dadurch werden in der Fertigung bis zu 2,0 Kilogramm reiner Kunststoff pro Gerät eingespart. Postindustrielles Rezyklat ist ein wertvolles Material, das aus Produktionsresten wie Ausschuss, Verschnitt und Überschuss gewonnen und in den Kreislauf zurückgeführt wird. Die Abfallmenge auf Deponien wird reduziert, natürliche Ressourcen werden eingespart und die Umwelt wird geschont. Das umweltbewusste Material senkt den Energieverbrauch in der Produktion und reduziert den Bedarf an neuen Rohstoffen erheblich.



Auch die äusseren Werte zählen: Die Geräte der T-Range sind nicht nur nachhaltig produziert, sondern auch umweltfreundlich verpackt. Halbe Sachen gibt es für uns nicht. Deshalb besteht unsere Verpackung aus 80% recyceltem Karton – ohne Kunststoffbeschichtung. So kann die Kartonage guten Gewissens in den Kreislauf für weiteres Papierrecycling zurückgeführt werden. Mit der T-Range zeigen wir, wie technologische Innovation und ökologische Verantwortung über den gesamten Produktions- und Anwendungszyklus Hand in Hand gehen können – nachhaltig, innovativ und neu gedacht.