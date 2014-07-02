Trockensauger
Nachhaltig, ergonomisch und ultra leise: die neue T-Range besteht zu 45 Prozent aus Rezyklat* und bietet neben der hervorragenden Saugleistung, ein ergonomisches Arbeiten und eine extrem geringe Lautstärke. Die Trockensauger T 7/1 Adv Classic und T 11/1 Classic Adv Re!Plast bieten hervorragende Saugleistung auf Teppich- und Hartflächen bei leisem Betrieb. Mit 60 Prozent Rezyklat ist der T 11/1 Classic Adv Re!Plast besonders nachhaltig. Beide Geräte sind langlebig, robust und haben ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Beide Modelle haben steckbare Netzkabel für einfaches Austauschen. * Alle Kunststoffteile, ausgenommen Zubehöre.
