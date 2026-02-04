Akkusauger LVS 1/2 Bp
Akku-Trockensauger LVS 1/2 Bp mit hervorragender Saugleistung dank Zyklonfilter-Technologie. Vielseitig einsetzbar, 3-stufig einstellbare Saugkraft, HEPA-13-Filter, Boden- und Fugendüse.
Der leistungsstarke Akku-Trockensauger LVS 1/2 Bp bietet eine hervorragende Saugleistung. Er ist ausgestattet mit einer Fugendüse und einer aktiven Bodendüse für die gründliche Reinigung aller Bodenarten und textiler Flächen. Die Kärcher Zyklonfilter-Technologie sorgt für eine konstant hohe Saugleistung. Dank des kabellosen, kompakten Designs und seiner Wendigkeit und Vielseitigkeit ist er ideal für Hotellerie, Gastronomie, Einzelhandel und Gebäudereinigung – perfekt für Spot Cleaning und aufgrund seiner uneingeschränkten Bewegungsfreiheit auch für Treppen geeignet. Der integrierte HEPA-13-Filter erfüllt höchste Hygienestandards. Der LVS 1/2 Bp ist einfach zu bedienen: Die Saugkraft ist 3-stufig regulierbar, und mit wenigen Handgriffen wird der Boden- zum Handstaubsauger für Polster und unterschiedliche Oberflächen. Der Schmutzbehälter benötigt keine Filtertüten, spart Kosten und lässt sich hygienisch entleeren. Dank leistungsstarker Kärcher 36-Volt-Akkus erzielt der Sauger exzellente Reinigungsergebnisse. Hinweis: Akku und Schnellladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.
Merkmale und Vorteile
Professional-Qualität: besonders robust und langlebigEinzigartige Zyklonfilter-Technologie für stets gleichbleibend hohe Saugleistung. Bürstenloser EC-Motor für lange Lebensdauer und hohe Verschleißbeständigkeit. Innovativ und zeitsparend: einfach zu wartendes Filtersystem.
Hervorragende ReinigungsleistungBedarfsgerechte Reinigung: 3 verschiedene Reinigungsmodi zur Auswahl. Entfernt effektiv Staub und Schmutz auf allen Oberflächen. Perfekt für Spot Cleaning. Uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und langer Akkubetrieb dank 36-V-Akku.
Hochwirksamer HEPA-13-FilterFür höchste Sicherheitsstandards in hygienisch sensiblen Bereichen. Hoher Filtrations- und Abscheidegrad von 99,95 % hält kleinste Partikel zurück. Zertifiziert nach Prüfnorm DIN EN 1822:2019.
Flexible Reinigung: 3 Betriebsmodi zur Auswahl
- Power-Modus, Standard-Modus oder eco!efficiency-Modus.
- Bedarfsgerechte Wahl der Saugkraft je nach Reinigungszweck.
- eco!efficiency-Modus: nachhaltig und verlängert die Akkulaufzeit.
Praktischer Schmutzbehälter
- Keine Filtertüten nötig: nachhaltig und spart unnötige Kosten.
- Lässt sich schnell und leicht ohne direkten Kontakt mit Schmutz entleeren.
- Transparenter Behälter macht den Füllgrad immer sichtbar.
Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
- Geeignet für unterschiedliche Bodenbeläge und Oberflächen.
- Flexibel einsetzbar als Hand- und Bodenstaubsauger.
- Ideal auch zur Reinigung von Treppen.
Aktive Bodendüse mit 25 cm Breite
- Zur Tiefenreinigung von textilen Flächen.
- Reinigt tiefenwirksam die Fasern von Textilböden und richtet sie sichtbar auf.
- Ebenso geeignet zur gründlichen Reinigung von Hartflächen aller Art.
Wandhalterung
- Platzsparend und einfach zu verstauen.
- Sichere Aufbewahrung des Saugers.
- Jederzeit griffbereit.
FlexoMate-Halterung
- Platzsparend und einfach zu verstauen.
- Sichere Aufbewahrung des Saugers.
- Jederzeit griffbereit.
Volle Flexibilität innerhalb der Kärcher 36-Volt-Plattform
- Kompatibel: alle 36 V Kärcher Battery Power+/Power-Akkus.
- Praktische Anzeige der Restlaufzeit direkt am Akku.
- Schneller und einfacher Wechsel des Akkus.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akkuplattform
|36-V-Akkuplattform
|Behälterinhalt (l)
|0.35
|Behältermaterial
|Kunststoff
|Schalldruckpegel (dB(A))
|72
|Luftmenge (l/s)
|15
|Nennleistung (W)
|350
|Vakuum (mbar/kPa)
|220 / 22
|Anzahl benötigter Akkus (Stück)
|1
|Laufzeit je Akkuladung (/min)
|eco!efficiency-Modus: / ca. 80 (5,0 Ah) Power-Modus: / ca. 28 (5,0 Ah) eco!efficiency-Modus: / ca. 40 (2,5 Ah) Power-Modus: / ca. 14 (2,5 Ah)
|Ladestrom (A)
|2.5
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|3.8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|186 x 250 x 1150
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
- Anzahl Saugrohre: 1 Stück
- Aktive Bodendüse
- Fugendüse
- Motorschutzfilter
- HEPA-Filtertyp: HEPA 13-Filter
- Wandhalterung
Ausstattung
- eco!efficiency-Modus
Anwendungsgebiete
- Zum gründlichen Reinigen aller Bodenflächen – von Hart- bis zu Teppichböden
- Komfortabel für Gebäudereiniger in Büros, auf Fluren und Treppen
- Perfekt zur Reinigung in Flugzeugen, Bussen und Bahnen geeignet
- Ideal in Hotels und Gaststätten, im Einzelhandel, in Kinos oder Theatern
- Speziell zur gründlichen Fahrzeuginnenreinigung
Zubehör
Alle Produkte, welche mit dem Akku kompatibel sind
LVS 1/2 Bp Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.