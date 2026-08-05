Akkusauger T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further
Der T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further ist eine limitierte schwarze Akku-Trockensauger Edition mit 45 % recyceltem Kunststoff¹⁾ und exklusiver Zubehörausstattung: 10 Vliesfiltertüten.
Der limitiert verfügbare schwarze Akku-Trockensauger T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further aus 45 Prozent recyceltem Kunststoff¹⁾ ist mit exklusivem Zubehör, 10 Vliesfiltertüten, ausgestattet. Der Sauger vereint Nachhaltigkeit, Robustheit, erstklassige Saugleistung und ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ausgestattet mit dem HEPA-14-Filter erfüllt er höchste Hygienestandards in Bereichen mit besonders hohen Anforderungen. Die leistungsstarken Kärcher Battery Power+-Akkus (36 V) liefern exzellente Reinigungsergebnisse, während die Betriebslautstärke von nur 57 dB(A) den Einsatz auch in lärmsensiblen Umgebungen erlaubt. Kompakt, kippsicher und wendig verfügt er über einen 10-Liter-Behälter, der längere Reinigungsintervalle ermöglicht. Ein klappbarer Tragegriff unterstützt den ergonomischen Transport, und Fugendüse sowie Polsterdüse bleiben stets griffbereit am Gerät. Zum Lieferumfang zählen Saugschlauch, antistatischer Krümmer, leichtes, höhenverstellbares Teleskopsaugrohr aus Aluminium, umschaltbare Bodendüse, Parkettdüse, Fugendüse, Polsterdüse, HEPA-14-Filter und 10 Vliesfiltertüten. Akku und Schnellladegerät sind separat erhältlich.
Merkmale und Vorteile
Hochwirksamer HEPA-14-FilterFür höchste Sicherheitsstandards in hygienesensiblen Orten. Hoher Filtrations- und Abscheidegrad: 99,995 %.
Eco!ModeNachhaltig durch Reduzierung des Energiebedarfs. Verringert die Lautstärke und Lärmbelastung. Verlängert die Akkulaufzeit.
NachhaltigkeitsmerkmaleDesign mit 45 % recyceltem Kunststoff¹⁾. Bürstenlose EC-Turbine: hohe Verschleißbeständigkeit und lange Lebensdauer. Der Eco!Mode reduziert den Energieverbrauch um 42% im Vergleich zur höchsten Einstellung (Standard Modus) und verringert das Arbeitsgeräusch auf nur 53 dB(A).
Ergonomisches, kompaktes und anwenderfreundliches Design
- Ergonomischer Transport: kann nah am Körper getragen werden.
- Ergonomischer Krümmer und komfortabler Tragegriff.
- Platzsparend und smart: schnelles Verstauen leicht gemacht.
Geringes Arbeitsgeräusch von nur 57 dB(A)
- Ideal für Arbeiten in lärmsensiblen Bereichen.
- Verringerte Lärmbelastung auch bei Nacht.
- Senkt Risiken wie Stress oder Hörschäden.
Volle Flexibilität innerhalb der Kärcher 36-Volt-Plattform
- Kompatibel: alle 36 V Kärcher Battery Power+/Power-Akkus.
- Praktische Anzeige der Restlaufzeit direkt am Akku.
- Schneller, einfacher Wechsel des leistungsstarken Akkus.
Anwenderfreundliches Bedienkonzept
- 2 große Tasten: An-/Ausschalter und Eco!Mode.
- Schnelle und einfache Bedienung per Fuß oder Hand.
- Praktische Parkposition für ordentliches Verstauen.
Geringes Gewicht
- Müheloser, auch einhändiger Transport möglich.
- Leicht zu tragen über Absätze und Treppenstufen.
Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang
- Bodendüse, Parkettdüse, Fugendüse und Polsterdüse.
- Hochwertiger Filterkorb und 10 Vliesfiltertüten.
- Höhenverstellbares, leichtes Teleskopsaugrohr aus Aluminium.
Integrierte Zubehöraufbewahrung
- Fugendüse und Polsterdüse: Aufbewahrung im Gerätekopf.
- Platzsparende Aufbewahrung, jederzeit griffbereit.
- Sicherer und komfortabler Transport von Gerät und Zubehör.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akkuplattform
|36-V-Akkuplattform
|Behälterinhalt (l)
|10
|Behältermaterial
|Kunststoff mit Rezyklatanteil
|Schalldruckpegel (dB(A))
|57
|Luftmenge (l/s)
|40
|Nennleistung (W)
|500
|Vakuum (mbar/kPa)
|223 / 22
|Anzahl benötigter Akkus (Stück)
|1
|Leistung je Akkuladung (m²)
|ca. 150 (7,5 Ah)
|Laufzeit je Akkuladung (/min)
|eco!efficiency-Modus: / max. 66 (7,5 Ah) Power-Modus: / max. 31 (7,5 Ah) eco!efficiency-Modus: / max. 50 (6,0 Ah) Power-Modus: / max. 22 (6,0 Ah)
|Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 % (min)
|58 / 81
|Ladestrom (A)
|6
|Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
|100 - 240
|Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
|50 - 60
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|6.8
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|10.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|440 x 250 x 355
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
- Länge Saugschlauch: 2 m
- Krümmer: Antistatisch mit Falschluftschieber
- Teleskopsaugrohr: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopsaugrohr, Material: Aluminium
- Umschaltbare Bodendüse
- Parkettdüse
- Polsterdüse
- Fugendüse
- Anzahl Filtertüten: 10 Stück
- Material Filtertüte: Vlies
- Motorschutzfilter
- HEPA-Filtertyp: HEPA 14-Filter
- Permanent-Filterkorb: Vlies
Ausstattung
- eco!efficiency-Modus
- Klappbarer ergonomischer Tragegriff
- Integrierte Zubehöraufbewahrung
Anwendungsgebiete
- Ideal zum Einsatz in Hotellerie, Gastronomie, Einzelhandel und Gebäudereinigung
- Hartböden
- Teppichböden
Zubehör
Alle Produkte, welche mit dem Akku kompatibel sind
T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.