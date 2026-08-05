Scheuersaugmaschine BD 35/15 C Classic Bp Pack
Die Scheuersaugmaschine BD 35/15 C Classic ist die perfekte Lösung für kleine Räume und bietet eine außergewöhnliche Vielseitigkeit. Hervorragende Wendigkeit und kompakte Abmessungen erleichtern die Reinigung. Ein integriertes Ladegerät sorgt für bequemes Aufladen an jedem Ort.
Mit ihrer kompakten Größe und ihren herausragenden Eigenschaften bietet die BD 35/15 C außergewöhnliche Flexibilität, Bedienerfreundlichkeit und Reinigungseffizienz. Ausgestattet mit einem 35-cm-Bürstenkopf bietet die BD 35/15 C eine hervorragende Reinigungsleistung und Wendigkeit. Die BD 35/15 C wurde speziell für kleinere Räume entwickelt und eignet sich perfekt für die Reinigung in engen Ecken und überfüllten Räumen. Mit einer Höhe von 68 cm passt sie unter die meisten Tische und Möbel. Ein weiteres praktisches Merkmal der BD 35/15 C ist das integrierte Ladegerät. Damit kann der Bediener das Gerät an jedem beliebigen Ort aufladen. Die kompakte Scheuersaugmaschine BD 35/15 C ist auf Langlebigkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt. Die robuste Konstruktion und die hochwertigen Komponenten gewährleisten eine lange Lebensdauer auch in anspruchsvollen Umgebungen. Durch die gut zugängliche Konstruktion werden auch die routinemäßigen Wartungs- und Reinigungsarbeiten erleichtert, so dass diese schnell und problemlos durchgeführt werden können.
Merkmale und Vorteile
On-board-Ladegerät
- Breitspannungsladegerät für bequemes Aufladen überall
- Kompatibel mit einem breiten Spannungsbereich
Kompakte Abmessungen
- Gute Manövrierfähigkeit
- Leichtes Wegfahren von der Wand
- Einfache Handhabung
Optimale Absaugung
- Der Saugbalken nimmt das Wasser auch in engen Kurven zuverlässig auf.
- Trocknet den Boden sofort
Klappbarer und verstellbarer Lenker
- Kompaktes Design, spart mehr Platz bei der Lagerung
- Leicht zu transportieren, passt in die meisten Autos
- Ergonomisch einstellbar für unterschiedliche Bedienergrößen.
Einstellbare Wasserdurchflussmenge
- Maximaler Wasserdurchfluss von 1 l/min
- Je nach Bodenart und Verschmutzung einstellbar
Leicht zugänglicher Bürstenkopf
- Kein Werkzeug zum Entfernen der Bürste erforderlich
- Einfache Wartung nach der Arbeit
Abnehmbarer Schmutzwassertank
- Einfache Wartung
eco!efficiency Modus
- Geringerer Stromverbrauch
- Niedrigerer Geräuschpegel
- Verlängert die Arbeitszeit um bis zu 25%
Verbesserung der Wasserversorgung
- Entspricht der EU-Norm
- Gleichmäßigere Wasserverteilung verbessert die Reinigungsleistung
Displayanzeige
- Anzeige von Fehlercodes und Status, erleichtert den Service
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Batterie
|Arbeitsbreite Bürsten (mm)
|350
|Arbeitsbreite Saugen (mm)
|470
|Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
|max. 15 / max. 15
|Flächenleistung theoretisch (m²/h)
|max. 1400
|Flächenleistung praktisch (m²/h)
|700
|Batterietyp
|Wartungsfrei
|Batterie (V/Ah)
|12 / 38
|Batterielaufzeit (h)
|max. 2
|Batterieladezeit (h)
|nom. 10
|Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
|100 - 240
|Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
|50 - 60
|Bürstendrehzahl (U/min)
|180
|Bürstenanpressdruck (g/cm²)
|25
|Wasserverbrauch (l/min)
|max. 0.95
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|54
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|830 x 500 x 680
Lieferumfang
- Scheibenbürste: 1 Stück
- Batterie
- Batterie und Einbauladegerät inkl.
- Transporträder
Ausstattung
- Typ Sauglippen: Linatex®
Videos
Anwendungsgebiete
- BSC
- Retail
- Hospitality
- ReCa
- Public Service
- Healthcare
- Offices
Zubehör
Reinigungsmittel
BD 35/15 C Classic Bp Pack Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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