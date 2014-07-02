HEPA 12-Filter*
Der HEPA 12-Hochleistungsfilter (EN 1822:1998) hält zuverlässig mindestens 99,5 % aller Partikel inklusive Pollen, Pilzsporen, Bakterien, Viren und Ausscheidungen von Milben zurück.
Eine Wohltat nicht nur für Allergiker und Menschen mit besonders hohen Hygieneanforderungen: Der HEPA 12-Hochleistungsfilter (EN 1822:1998) stoppt Pollen, Pilzsporen, Bakterien, Viren und die Ausscheidungen von Milben zuverlässig und gewährleistet so rundum perfekte Sauberkeit. Mindestens 99,5 Prozent aller allergieauslösenden Partikel werden sicher zurückgehalten. Die Ausblasluft, die den Hochleistungsfilter verlässt, ist deutlich reiner und frischer als die Raumluft. Wir empfehlen, den Filter mindestens 1-mal jährlich auszutauschen.
Merkmale und Vorteile
Geeignet für die Kärcher Trockensauger VC 6 / VC 6 Premium u. Altgeräte VC 6.xxx
Filtert zuverlässig mindestens 99,5 Prozent aller Partikel
Ideal für Allergiker
Empfehlung: Austausch mindestens 1-mal jährlich
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|1
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|140 x 101 x 46
Anwendungsgebiete
- Trockener Schmutz