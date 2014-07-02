Eine Wohltat nicht nur für Allergiker und Menschen mit besonders hohen Hygieneanforderungen: Der HEPA 12-Hochleistungsfilter (EN 1822:1998) stoppt Pollen, Pilzsporen, Bakterien, Viren und die Ausscheidungen von Milben zuverlässig und gewährleistet so rundum perfekte Sauberkeit. Mindestens 99,5 Prozent aller allergieauslösenden Partikel werden sicher zurückgehalten. Die Ausblasluft, die den Hochleistungsfilter verlässt, ist deutlich reiner und frischer als die Raumluft. Wir empfehlen, den Filter mindestens 1-mal jährlich auszutauschen.