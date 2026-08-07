Steinwalze KFL 1, FCV 2, FCV 3
Unempfindliche Hartböden und dreckige Fugen kinderleicht reinigen: mit der Steinwalze für die Saugwischer KFL 1, FCV 2 und FCV 3 gegen hartnäckige Verschmutzungen.
Die Steinwalze ist das perfekte Zubehör für die gründliche Reinigung unempfindlicher Hartböden wie Stein oder Keramik (jedoch nicht für empfindliche Natursteinböden wie Marmor oder Terrakotta). Passend für die Saugwischer KFL 1, FCV 2 und FCV 3. Dank integrierter Borsten entfernt die Steinwalze mühelos hartnäckige Verschmutzungen und lässt selbst Fugen und unebene Oberflächen wieder strahlen.
Merkmale und Vorteile
Hochwertige Mikrofaser
- Optimale Schmutzlösung und hohe Schmutzaufnahme für perfekte Reinigungsergebnisse.
Integrierte Borsten
- Für die mühelose Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen.
- Selbst Fugen und unebene Böden werden wieder strahlend sauber.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gewicht (kg)
|0.2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|246 x 136 x 56
Anwendungsgebiete
- Steinböden
- Hartnäckige Verschmutzungen
- Fliesenfugen