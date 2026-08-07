Stone roller KFL 1, FCV 2, FCV 3
Nettoyage ultra facile des sols durs résistants et des joints encrassés : avec le rouleau spécial carrelage et pierre pour les aspirateurs laveurs KFL 1, FCV 2 et FCV 3 contre les salissures tenaces.
Le rouleau spécial carrelage et pierre est l'accessoire parfait pour un nettoyage en profondeur des sols durs résistants tels que la pierre ou la céramique (ne convient cependant pas aux sols en pierre naturelle délicats comme le marbre ou la terre cuite). Compatible avec les aspirateurs laveurs KFL 1, FCV 2 et FCV 3. Grâce à ses poils intégrés, le rouleau spécial carrelage et pierre élimine aisément les salissures tenaces et rend même leur éclat aux joints et aux surfaces irrégulières.
Caractéristiques et avantages
Microfibres de qualité
- Protection optimale contre la saleté et élimination efficace des salissures, pour un résultat de nettoyage parfait.
Poils intégrés
- Pour une élimination aisée des saletés tenaces.
- Même les joints et les surfaces inégales retrouvent tout leur éclat.
Spécifications
Données techniques
|Poids (kg)
|0.2
|Poids emballage inclus (kg)
|0.3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|246 x 136 x 56
Domaines d'utilisation
- Sols en pierre
- Même les saletés tenaces
- Joints de carrelage