Vliesfilterbeutel

5-lagige Vliesfilterbeutel, extrem reißfest, für länger anhaltend hohe Saugkraft und hohen Staubrückhaltegrad.

Extrem reißfeste Vliesfilterbeutel aus 5-lagigem Vliesmaterial für länger anhaltend hohe Saugkraft und hohen Staubrückhaltegrad. Mit praktischem Verschluss-System für eine hygienische Entnahme.

Merkmale und Vorteile
Hochwertiges Vliesmaterial
  • Sehr hohes Schmutzaufnahmevolumen.
  • Besonders reißfest.
Spezifikationen

Technische Daten

Menge (Stück) 5
Farbe Weiß
Gewicht (kg) 0.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.3
Abmessungen (L × B × H) (mm) 200 x 150 x 10
Kompatible Geräte