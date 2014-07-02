Vliesfilterbeutel
5-lagige Vliesfilterbeutel, extrem reißfest, für länger anhaltend hohe Saugkraft und hohen Staubrückhaltegrad.
Extrem reißfeste Vliesfilterbeutel aus 5-lagigem Vliesmaterial für länger anhaltend hohe Saugkraft und hohen Staubrückhaltegrad. Mit praktischem Verschluss-System für eine hygienische Entnahme.
Merkmale und Vorteile
Hochwertiges Vliesmaterial
- Sehr hohes Schmutzaufnahmevolumen.
- Besonders reißfest.
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|5
|Farbe
|Weiß
|Gewicht (kg)
|0.2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|200 x 150 x 10