Zubehoer Set RCV 5
Das Zubehörset für den Saugroboter RCV 5 besteht aus 1 Hauptbürste, 1 Wischtuch, 2 Seitenbesen und 2 Filtern.
Für perfekte Reinigungsergebnisse wie am ersten Tag: Das Zubehörset lässt den Saugroboter RCV 5 reinigen wie ein neues Gerät. Das Set enthält Ersatzteile, die einfach gewechselt werden können. Das verlängert die Lebensdauer des RCV 5 und sorgt für eine optimale Reinigungsleistung wie am ersten Tag. Das Set beinhaltet 1 Hauptbürste, 1 Wischtuch, 2 Seitenbesen und 2 Filter.
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (teilig)
|6
|Farbe
|Weiß
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|190 x 125 x 82