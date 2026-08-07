Für perfekte Reinigungsergebnisse wie am ersten Tag: Das Zubehörset lässt den Saugroboter RCV 5 reinigen wie ein neues Gerät. Das Set enthält Ersatzteile, die einfach gewechselt werden können. Das verlängert die Lebensdauer des RCV 5 und sorgt für eine optimale Reinigungsleistung wie am ersten Tag. Das Set beinhaltet 1 Hauptbürste, 1 Wischtuch, 2 Seitenbesen und 2 Filter.