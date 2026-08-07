Zubehoer Set RCV 5

Das Zubehörset für den Saugroboter RCV 5 besteht aus 1 Hauptbürste, 1 Wischtuch, 2 Seitenbesen und 2 Filtern.

Für perfekte Reinigungsergebnisse wie am ersten Tag: Das Zubehörset lässt den Saugroboter RCV 5 reinigen wie ein neues Gerät. Das Set enthält Ersatzteile, die einfach gewechselt werden können. Das verlängert die Lebensdauer des RCV 5 und sorgt für eine optimale Reinigungsleistung wie am ersten Tag. Das Set beinhaltet 1 Hauptbürste, 1 Wischtuch, 2 Seitenbesen und 2 Filter.

Spezifikationen

Technische Daten

Menge (teilig) 6
Farbe Weiß
Gewicht (kg) 0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.4
Abmessungen (L × B × H) (mm) 190 x 125 x 82
Kompatible Geräte