Sofort einsetzbar: Das Gartenpumpen-Set BP 5.000 Garden Set Plus mit 3,5 m vakuumfestem Spiralschlauch inkl. Filter und Rückschlagventil (G1" Anschlussgewinde, 3/4" Durchmesser) und Gartenschlauch-Set inkl. 20 m Kärcher PrimoFlex-Schlauch (1/2" Durchmesser) eignet sich ideal zur Gartenbewässerung aus Regenfässern oder Zisternen. Im Gartenschlauch-Set sind Spritze, Kupplungen und Hahnanschluss ebenfalls enthalten. Die robuste Pumpe ist leicht und dank ergonomischem Griff gut transportierbar. Kärcher Gartenpumpen sind wartungsfrei, werkzeuglos installierbar und lassen sich dank großem Fußschalter bequem und rückenschonend ein- und ausschalten. Die hochwertigen Materialien versprechen eine lange Lebensdauer. Zudem bietet Kärcher eine Garantieverlängerung auf fünf Jahre. Mittels elektronischem Druckschalter kann die BP 5.000 Garden zu einer Pumpe mit automatischer Start-/Stopp-Funktion aufgerüstet werden - für noch mehr Komfort im Garten oder bei der Hauswasserversorgung.