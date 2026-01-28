BP 5.000 Garden Set Plus
Das BP 5.000 Garden Set Plus ist dank Saug- & Gartenschlauch-Set sofort einsatzbereit. Die langlebige und leistungsstarke Gartenpumpe eignet sich ideal für die Bewässerung aus Fässern/Zisternen.
Sofort einsetzbar: Das Gartenpumpen-Set BP 5.000 Garden Set Plus mit 3,5 m vakuumfestem Spiralschlauch inkl. Filter und Rückschlagventil (G1" Anschlussgewinde, 3/4" Durchmesser) und Gartenschlauch-Set inkl. 20 m Kärcher PrimoFlex-Schlauch (1/2" Durchmesser) eignet sich ideal zur Gartenbewässerung aus Regenfässern oder Zisternen. Im Gartenschlauch-Set sind Spritze, Kupplungen und Hahnanschluss ebenfalls enthalten. Die robuste Pumpe ist leicht und dank ergonomischem Griff gut transportierbar. Kärcher Gartenpumpen sind wartungsfrei, werkzeuglos installierbar und lassen sich dank großem Fußschalter bequem und rückenschonend ein- und ausschalten. Die hochwertigen Materialien versprechen eine lange Lebensdauer. Zudem bietet Kärcher eine Garantieverlängerung auf fünf Jahre. Mittels elektronischem Druckschalter kann die BP 5.000 Garden zu einer Pumpe mit automatischer Start-/Stopp-Funktion aufgerüstet werden - für noch mehr Komfort im Garten oder bei der Hauswasserversorgung.
Merkmale und Vorteile
Robust und langlebigKärcher bietet eine Garantieverlängerung auf fünf Jahre.
Komfortabler FußschalterBequemes und rückenschonendes Ein- und Ausschalten.
Sofort einsatzbereitInkl. komplett anschlussfertigem Spiral- und Gartenschlauch-Set für sofortigen Einsatz.
Optimales Ansaugen
- Ohne weiteres saugt die Qualitätspumpe Wasser aus 8m Tiefe an, z.B. aus einer Zisterne.
Separate Einfüllöffnung
- Einfache Befüllung vor dem Gebrauch.
Ablassschraube
- Optimaler Schutz gegen Frostschäden.
Optimierte Anschlüsse
- Das perfekt abgestimmte Dichtungssystem ermöglicht das werkzeugfreie Anschließen der Pumpe.
Ergonomischer Griff
- Komfortable Handhabung und leichter Transport.
Spezifikationen
Technische Daten
|Nennleistungsaufnahme (W)
|650
|Fördermenge max. (l/h)
|< 5000
|Förderhöhe (m)
|max. 40
|Druck (bar)
|max. 4
|Ansaughöhe (m)
|8
|Fördertemperatur (°C)
|max. 35
|Anschlussgewinde
|G1
|Anschlusskabel (m)
|1,5
|Spannung (V)
|230 - 240
|Frequenz (Hz)
|50
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|7
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|11,7
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|372 x 186 x 231
Lieferumfang
- Anschluss-Adapter PerfectConnect für Pumpen G1
- 2-Wege-Anschluss-Adapter für Pumpen G 1
- Inkl. Sauggarnitur PerfectConnect
- inkl. Gartenbewässerungs-Set
Ausstattung
- Optimierter Anschlussstutzen
- Komfortabler Fußschalter
- Separate Einfüllöffnung
- Wasserablassventil
- Ergonomischer Tragegriff
Videos
Anwendungsgebiete
- Gartenbewässerung aus Regenfässern, Zisternen oder Brunnen