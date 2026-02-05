IVS 100/40 M

Zertifiziert für Staubklasse M: Superklasse-Industriesauger IVS 100/40 M zum Saugen großer Mengen feiner, gesundheitsgefährdender Stäube. Mit 4-kW-Seitenkanalverdichter und Drehstrommotor.

Bereits das Einstiegsmodell in die Reihe unserer Superklasse-Industriesauger mit Staubklasse-M-Zertifikat punktet mit überzeugenden Leistungswerten und hervorragender Ausstattung. So verfügt der IVS 100/40 M über einen wirtschaftlichen Drehstrommotor (IE2) mit Sanftanlauf zur Unterbindung von Leistungsspitzen beim Start des Geräts sowie einen leistungsstarken 4,0-kW-Seitenkanalverdichter. Große Mengen feiner und gesundheitsgefährdender Stäube meistert der große Sternfilter souverän, während die Reinigung des Filtersystems mittels horizontaler Filterabrüttlung für den Anwender ein Kinderspiel ist. Dafür sorgt ein integriertes Getriebe zur gezielten Kraftübertragung. Für das Reinigungsergebnis spielt es damit keine Rolle, ob der Anwender viel oder nur wenig Kraft aufbringt. Vorteilhaft sind auch die vielen Unterbringungsmöglichkeiten für Zubehöre. So sind diese im Arbeitsalltag und beim Transport des Geräts sicher verwahrt. Der IVS 100/40 M ist für Dauereinsätze ausgelegt, ein 100 Liter großer Edelstahlbehälter mit komfortablem Absetzmechanismus untermauert dies nochmals nachdrücklich. Eine optional erhältliche Fernbedienung ergänzt die breite Ausstattungspalette.

Merkmale und Vorteile
Staubklasse M
Staubklasse M
Gemäß DIN EN 60335-2-69 für die Staubklasse M geprüftes Gesamtgerät.
Verschleißfreier Seitenkanalverdichter
Verschleißfreier Seitenkanalverdichter
Mit 4 kW Aufnahme und Sanftanlauf zum Saugen großer Mengen Staub und Feststoffe. Für eine starke Saugleistung und mindestens 20.000 Stunden Lebensdauer. Geeignet für Einsätze im Mehrschichtbetrieb und/oder mit mehreren Saugstellen.
Manuelle IVS-Filterabreinigung
Manuelle IVS-Filterabreinigung
Bei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar. Verlängert die Standzeit des Filters und reduziert somit den Wartungsaufwand. Identische Abreinigungsergebnisse, unabhängig vom eingesetzten Kraftaufwand.
Ausgestattet mit extragroßem Sternfilter
  • Dank spezieller Beschichtung auch für ölige und klebrige Stäube geeignet.
  • Auch für große Mengen Staub geeignet.
Spezifikationen

Technische Daten

Anzahl der Stromphasen (Ph) 3
Spannung (V) 400
Frequenz (Hz) 50
Luftmenge (l/s/m³/h) 138 / 500
Vakuum (mbar/kPa) 175 / 17,5
Behälterinhalt (l) 100
Behältermaterial Edelstahl
Nennleistungsaufnahme (kW) 4,2
Aufnahmetyp Elektrisch
Anschlussnennweite DN 70
Zubehörnennweite DN 70 DN 50
Schalldruckpegel (dB(A)) 75
Staubklasse Hauptfilter M
Filterfläche Hauptfilter (m²) 2,2
Gewicht ohne Zubehör (kg) 142
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 148,3
Abmessungen (L × B × H) (mm) 1202 x 686 x 1465

Ausstattung

  • Zubehör im Lieferumfang: Nein
