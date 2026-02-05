Bereits das Einstiegsmodell in die Reihe unserer Superklasse-Industriesauger mit Staubklasse-M-Zertifikat punktet mit überzeugenden Leistungswerten und hervorragender Ausstattung. So verfügt der IVS 100/40 M über einen wirtschaftlichen Drehstrommotor (IE2) mit Sanftanlauf zur Unterbindung von Leistungsspitzen beim Start des Geräts sowie einen leistungsstarken 4,0-kW-Seitenkanalverdichter. Große Mengen feiner und gesundheitsgefährdender Stäube meistert der große Sternfilter souverän, während die Reinigung des Filtersystems mittels horizontaler Filterabrüttlung für den Anwender ein Kinderspiel ist. Dafür sorgt ein integriertes Getriebe zur gezielten Kraftübertragung. Für das Reinigungsergebnis spielt es damit keine Rolle, ob der Anwender viel oder nur wenig Kraft aufbringt. Vorteilhaft sind auch die vielen Unterbringungsmöglichkeiten für Zubehöre. So sind diese im Arbeitsalltag und beim Transport des Geräts sicher verwahrt. Der IVS 100/40 M ist für Dauereinsätze ausgelegt, ein 100 Liter großer Edelstahlbehälter mit komfortablem Absetzmechanismus untermauert dies nochmals nachdrücklich. Eine optional erhältliche Fernbedienung ergänzt die breite Ausstattungspalette.