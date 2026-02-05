IVS 100/40 M
Zertifiziert für Staubklasse M: Superklasse-Industriesauger IVS 100/40 M zum Saugen großer Mengen feiner, gesundheitsgefährdender Stäube. Mit 4-kW-Seitenkanalverdichter und Drehstrommotor.
Bereits das Einstiegsmodell in die Reihe unserer Superklasse-Industriesauger mit Staubklasse-M-Zertifikat punktet mit überzeugenden Leistungswerten und hervorragender Ausstattung. So verfügt der IVS 100/40 M über einen wirtschaftlichen Drehstrommotor (IE2) mit Sanftanlauf zur Unterbindung von Leistungsspitzen beim Start des Geräts sowie einen leistungsstarken 4,0-kW-Seitenkanalverdichter. Große Mengen feiner und gesundheitsgefährdender Stäube meistert der große Sternfilter souverän, während die Reinigung des Filtersystems mittels horizontaler Filterabrüttlung für den Anwender ein Kinderspiel ist. Dafür sorgt ein integriertes Getriebe zur gezielten Kraftübertragung. Für das Reinigungsergebnis spielt es damit keine Rolle, ob der Anwender viel oder nur wenig Kraft aufbringt. Vorteilhaft sind auch die vielen Unterbringungsmöglichkeiten für Zubehöre. So sind diese im Arbeitsalltag und beim Transport des Geräts sicher verwahrt. Der IVS 100/40 M ist für Dauereinsätze ausgelegt, ein 100 Liter großer Edelstahlbehälter mit komfortablem Absetzmechanismus untermauert dies nochmals nachdrücklich. Eine optional erhältliche Fernbedienung ergänzt die breite Ausstattungspalette.
Merkmale und Vorteile
Staubklasse MGemäß DIN EN 60335-2-69 für die Staubklasse M geprüftes Gesamtgerät.
Verschleißfreier SeitenkanalverdichterMit 4 kW Aufnahme und Sanftanlauf zum Saugen großer Mengen Staub und Feststoffe. Für eine starke Saugleistung und mindestens 20.000 Stunden Lebensdauer. Geeignet für Einsätze im Mehrschichtbetrieb und/oder mit mehreren Saugstellen.
Manuelle IVS-FilterabreinigungBei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar. Verlängert die Standzeit des Filters und reduziert somit den Wartungsaufwand. Identische Abreinigungsergebnisse, unabhängig vom eingesetzten Kraftaufwand.
Ausgestattet mit extragroßem Sternfilter
- Dank spezieller Beschichtung auch für ölige und klebrige Stäube geeignet.
- Auch für große Mengen Staub geeignet.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|3
|Spannung (V)
|400
|Frequenz (Hz)
|50
|Luftmenge (l/s/m³/h)
|138 / 500
|Vakuum (mbar/kPa)
|175 / 17,5
|Behälterinhalt (l)
|100
|Behältermaterial
|Edelstahl
|Nennleistungsaufnahme (kW)
|4,2
|Aufnahmetyp
|Elektrisch
|Anschlussnennweite
|DN 70
|Zubehörnennweite
|DN 70 DN 50
|Schalldruckpegel (dB(A))
|75
|Staubklasse Hauptfilter
|M
|Filterfläche Hauptfilter (m²)
|2,2
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|142
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|148,3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Ausstattung
- Zubehör im Lieferumfang: Nein