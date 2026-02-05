IVR-L 100/24-2
IVR-L 100/24-2 – der kompakte Industriesauger mit 100 Liter Behältervolumen. Bequemes Aufsaugen und einfaches Trennen von Spänen und Kühlschmierstoffen.
Der IVR-L 100/24-2 ist ein kompakter Industriesauger von Kärcher. Der Sauger bietet ein Behältervolumen von 100 Litern. Flüssigkeiten und grobe Feststoffe (z. B. Späne) lassen sich zuverlässig aufsaugen und dank des optionalen Spänekorbs komfortabel voneinander trennen. Der Schlauchanschluss am Saugkopf präsentiert sich besonders beweglich (360°-Drehung) und garantiert maximale Flexibilität und verknotungsfreies Saugen. Der Füllstand kann jederzeit bequem am Entleerschlauch abgelesen werden. Angeflanschte Kranösen erleichtern das tägliche Handling auch bei voller Beladung. Die hochwertigen Rollen aus ABS-Material garantieren höchste Mobilität.
Merkmale und Vorteile
Hohe Robustheit, Flexibilität und ModularitätGerät und Fahrgestell sehr robust und mit hohen Wandstärken ausgestattet. Drehbarer Schlauchanschluss mit bis zu 360° drehbarem Rohrbogen. Optional mit Überfüllsicherung, Siebkorb oder Zubehörhalter erhältlich.
Optische FüllstandsanzeigeTransparenter Schlauch zur Kontrolle der aufgenommenen Flüssigkeitsmenge. Der Schlauch dient zudem zur einfachen Entleerung.
Ausgestattet mit 2 sehr leisen GebläsemotorenFür eine kraftvolle Saugleistung und eine optimale Reinigungsleistung. Separat zuschaltbare Gebläse für eine individuelle Saugleistung nach Bedarf. Sehr leiser Antriebskopf sorgt für eine gleichmäßige Ausblasung der Kühlluft.
Ausgestattet mit kompaktem Flächenfilter der Staubklasse L
- Verhindert zuverlässig das Eindringen von Grobpartikeln in die Saugturbinen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Luftmenge (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuum (mbar/kPa)
|230 / 23
|Behälterinhalt (l)
|100
|Behältermaterial
|Metall
|Nennleistungsaufnahme (kW)
|2,4
|Aufnahmetyp
|Elektrisch
|Anschlussnennweite
|DN 50
|Zubehörnennweite
|DN 50 DN 40
|Staubklasse Hauptfilter
|L
|Filterfläche Hauptfilter (m²)
|0,45
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|44
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|44
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|44,6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|640 x 620 x 1060
Ausstattung
- Zubehör im Lieferumfang: Nein