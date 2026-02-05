Der IVR-L 100/24-2 ist ein kompakter Industriesauger von Kärcher. Der Sauger bietet ein Behältervolumen von 100 Litern. Flüssigkeiten und grobe Feststoffe (z. B. Späne) lassen sich zuverlässig aufsaugen und dank des optionalen Spänekorbs komfortabel voneinander trennen. Der Schlauchanschluss am Saugkopf präsentiert sich besonders beweglich (360°-Drehung) und garantiert maximale Flexibilität und verknotungsfreies Saugen. Der Füllstand kann jederzeit bequem am Entleerschlauch abgelesen werden. Angeflanschte Kranösen erleichtern das tägliche Handling auch bei voller Beladung. Die hochwertigen Rollen aus ABS-Material garantieren höchste Mobilität.