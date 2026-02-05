Der IVR-L 100/24-2 Me ist ein kompakter Industriesauger aus Edelstahl mit 100 l Behältervolumen. Aufgesaugt werden können Flüssigkeiten und grobe Feststoffe wie Späne. Ein optionaler Spänekorb ermöglicht eine bequeme Trennung von Feststoffen und Flüssigkeit. Die hochwertige Edelstahlausführung macht den IVR-L 100/24-2 Me zum vielseitig einsetzbaren Helfer im harten Industriealltag. Selbst korrosive Medien können problemlos aufgesaugt werden. Der Schlauchanschluss am Saugkopf kann um 360° gedreht werden. Das erleichtert das Aufsaugen von Verschmutzungen rund um den Sauger ohne dass der Saugschlauch verknotet. Der Füllstand ist am Entleerschlauch jederzeit ersichtlich. Hochwertige Rollen aus ABS-Material gewährleisten eine ausgezeichnete Mobilität.