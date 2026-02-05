IVR-L 100/24-2 Me

Der IVR-L 100/24-2 Me ist ein kompakter Industriesauger in Edelstahlausführung. Mit 100 Liter Behältervolumen zum Aufsaugen von korrosiven Flüssigkeiten.

Der IVR-L 100/24-2 Me ist ein kompakter Industriesauger aus Edelstahl mit 100 l Behältervolumen. Aufgesaugt werden können Flüssigkeiten und grobe Feststoffe wie Späne. Ein optionaler Spänekorb ermöglicht eine bequeme Trennung von Feststoffen und Flüssigkeit. Die hochwertige Edelstahlausführung macht den IVR-L 100/24-2 Me zum vielseitig einsetzbaren Helfer im harten Industriealltag. Selbst korrosive Medien können problemlos aufgesaugt werden. Der Schlauchanschluss am Saugkopf kann um 360° gedreht werden. Das erleichtert das Aufsaugen von Verschmutzungen rund um den Sauger ohne dass der Saugschlauch verknotet. Der Füllstand ist am Entleerschlauch jederzeit ersichtlich. Hochwertige Rollen aus ABS-Material gewährleisten eine ausgezeichnete Mobilität.

Merkmale und Vorteile
Hochwertiger Edelstahlsammelbehälter
Sehr einfach zu reinigen. Für korrosives Sauggut geeignet. Transparenter Schlauch als Füllstandsanzeige und zum Ablassen von Flüssigkeiten.
Hohe Robustheit, Flexibilität und Modularität
Gerät und Fahrgestell sehr robust und mit hohen Wandstärken ausgestattet. Drehbarer Schlauchanschluss mit bis zu 360° drehbarem Rohrbogen. Optional mit Überfüllsicherung, Siebkorb oder Zubehörhalter erhältlich.
Ausgestattet mit 2 sehr leisen Gebläsemotoren
Für eine kraftvolle Saugleistung und eine optimale Reinigungsleistung. Separat zuschaltbare Gebläse für eine individuelle Saugleistung nach Bedarf. Sehr leiser Antriebskopf sorgt für eine gleichmäßige Ausblasung der Kühlluft.
Ausgestattet mit kompaktem Flächenfilter der Staubklasse L
  • Verhindert zuverlässig das Eindringen von Grobpartikeln in die Saugturbinen.
Spezifikationen

Technische Daten

Anzahl der Stromphasen (Ph) 1
Spannung (V) 220 / 240
Frequenz (Hz) 50 / 60
Luftmenge (l/s/m³/h) 148 / 532
Vakuum (mbar/kPa) 230 / 23
Behälterinhalt (l) 100
Behältermaterial Edelstahl
Nennleistungsaufnahme (kW) 2,4
Aufnahmetyp Elektrisch
Anschlussnennweite DN 50
Zubehörnennweite DN 50 DN 40
Staubklasse Hauptfilter L
Filterfläche Hauptfilter (m²) 0,45
Gewicht ohne Zubehör (kg) 41
Gewicht (mit Zubehör) (kg) 41
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 41,8
Abmessungen (L × B × H) (mm) 640 x 620 x 1060

Ausstattung

  • Zubehör im Lieferumfang: Nein
