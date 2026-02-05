IVR-L 100/24-2 Tc Dp
Mobiler Flüssigkeits- und Spänesauger IVR-L 100/24-2 Tc Dp. Betrieben mit Wechselstrom, geeignet für beispielsweise Öle, Kühlemulsionen oder feine, leichte Metallspäne in mittleren Mengen.
Wechselstrombetriebener Flüssigkeits- und Spänesauger IVR-L 100/24-2 Tc Dp zum Saugen mittlerer Mengen Öle, Kühlemulsionen sowie feiner, leichter Metallspäne. Die leistungsstarke Zweiturbinenlösung mit geringem Arbeitsgeräusch gewährleistet eine hohe Saugleistung des mobilen Geräts mit 2,4 kW Aufnahmeleistung, der waschbare und langlebige Taschenfilter ermöglicht dabei einen konstanten Betrieb und der optionale Siebkorb sorgt für eine effektive Trennung flüssiger und fester Saugmedien. Gesaugte Flüssigkeiten werden durch einfaches Lösen des Ablassschlauchs aus dem 100-Liter-Sammelbehälter abgelassen, eine Füllstandsanzeige verhindert Überfüllungen. Schneller und bis zu einem Höhenunterschied von 6 Metern geht dieser Vorgang bei Nutzung der integrierten, stufenlos einstellbaren Fasspumpe. Das Entleerungssystem mit Kippfahrgestell ermöglicht eine sichere Kippentleerung mittels Abrollmechanismus. Auch der Einsatz eines Hubstaplers oder Krans zur Entleerung ist möglich.
Merkmale und Vorteile
Ergonomisches Kippfahrgestell
- Durchdachtes System zur sicheren, manuellen, kraftschonenden Entleerung.
- Rahmensystem ermöglicht ergonomische Kippentleerung mittels Abrollmechanismus.
- Schnelles und bequemes Entleeren des Behälters: einfach nach hinten kippen und fertig.
Fasspumpenfunktion
- Eine autonome Fasspumpe ermöglicht die einfache Rückführung des Saugguts auch auf ein hohes Entleerungsniveau.
- Transparenter Schlauch zur Kontrolle der aufgenommenen Flüssigkeitsmenge.
Hohe Robustheit, Flexibilität und Modularität
- Gerät und Fahrgestell sehr robust und mit hohen Wandstärken ausgestattet.
- Drehbarer Schlauchanschluss mit bis zu 360° drehbarem Rohrbogen.
- Optional mit Überfüllsicherung, Siebkorb oder Zubehörhalter erhältlich.
Ausgestattet mit 2 sehr leisen Gebläsemotoren
- Für eine kraftvolle Saugleistung und eine optimale Reinigungsleistung.
- Separat zuschaltbare Gebläse für eine individuelle Saugleistung nach Bedarf.
- Sehr leiser Antriebskopf sorgt für eine gleichmäßige Ausblasung der Kühlluft.
Ausgestattet mit kompaktem Flächenfilter der Staubklasse L
- Verhindert zuverlässig das Eindringen von Grobpartikeln in die Saugturbinen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Luftmenge (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuum (mbar/kPa)
|230 / 23
|Behälterinhalt (l)
|100
|Nennleistungsaufnahme (kW)
|2,4
|Aufnahmetyp
|Elektrisch
|Anschlussnennweite
|DN 50
|Zubehörnennweite
|DN 50 DN 40
|Staubklasse Hauptfilter
|L
|Filterfläche Hauptfilter (m²)
|0,45
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|57
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|57
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|57,8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|840 x 660 x 1320
Ausstattung
- Fasspumpenfunktion
Anwendungsgebiete
- Für mittlere Mengen grober und abrasiver Späne
- Für mittlere Mengen Flüssigkeiten, wie Öle oder Kühlemulsionen