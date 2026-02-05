Wechselstrombetriebener Flüssigkeits- und Spänesauger IVR-L 100/24-2 Tc Dp zum Saugen mittlerer Mengen Öle, Kühlemulsionen sowie feiner, leichter Metallspäne. Die leistungsstarke Zweiturbinenlösung mit geringem Arbeitsgeräusch gewährleistet eine hohe Saugleistung des mobilen Geräts mit 2,4 kW Aufnahmeleistung, der waschbare und langlebige Taschenfilter ermöglicht dabei einen konstanten Betrieb und der optionale Siebkorb sorgt für eine effektive Trennung flüssiger und fester Saugmedien. Gesaugte Flüssigkeiten werden durch einfaches Lösen des Ablassschlauchs aus dem 100-Liter-Sammelbehälter abgelassen, eine Füllstandsanzeige verhindert Überfüllungen. Schneller und bis zu einem Höhenunterschied von 6 Metern geht dieser Vorgang bei Nutzung der integrierten, stufenlos einstellbaren Fasspumpe. Das Entleerungssystem mit Kippfahrgestell ermöglicht eine sichere Kippentleerung mittels Abrollmechanismus. Auch der Einsatz eines Hubstaplers oder Krans zur Entleerung ist möglich.