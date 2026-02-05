Der IVR-L 100/24-2 Tc Me ist ein kompakter Industriesauger und präsentiert sich extra robust. Rollen und Netzkabel sind ölfest und unterstreichen die hervorragende Eignung des langlebigen Geräts für Einsätze im harten industriellen Arbeitsalltag. Auch eine Stapleraufnahme ist möglich. Der Sauger bietet einen 100 Liter Edelstahlbehälter mit Kippfahrgestell – perfekt zum Aufsaugen großer Mengen Flüssigkeit und/oder vorwiegend staubfreier Feststoffe wie Späne. Diese lassen sich mittels optionalem Spänekorb perfekt von den Flüssigkeiten trennen. Die Edelstahlausführung macht den Industriesauger IVR-L 100/24-2 Tc Me so vielseitig einsetzbar. Auch korrosive Medien können ohne Probleme aufgesaugt werden. Der drehbare Schlauchanschluss (360°) am Saugkopf garantiert höchste Flexibilität und verknotungsfreies Saugen. Während des Saugvorgangs ist der aktuelle Füllstand jederzeit über den Entleerschlauch ersichtlich. Dabei kann die Entleerung einerseits über den Entleerschlauch erfolgen, andererseits über das Kippfahrgestell.