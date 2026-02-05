IVR-L 100/24-2 Tc Me
Der Industriesauger IVR-L 100/24-2 Tc Me in Edelstahlausführung eignet sich zum Aufsaugen und Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen – korrosive Medien inklusive.
Der IVR-L 100/24-2 Tc Me ist ein kompakter Industriesauger und präsentiert sich extra robust. Rollen und Netzkabel sind ölfest und unterstreichen die hervorragende Eignung des langlebigen Geräts für Einsätze im harten industriellen Arbeitsalltag. Auch eine Stapleraufnahme ist möglich. Der Sauger bietet einen 100 Liter Edelstahlbehälter mit Kippfahrgestell – perfekt zum Aufsaugen großer Mengen Flüssigkeit und/oder vorwiegend staubfreier Feststoffe wie Späne. Diese lassen sich mittels optionalem Spänekorb perfekt von den Flüssigkeiten trennen. Die Edelstahlausführung macht den Industriesauger IVR-L 100/24-2 Tc Me so vielseitig einsetzbar. Auch korrosive Medien können ohne Probleme aufgesaugt werden. Der drehbare Schlauchanschluss (360°) am Saugkopf garantiert höchste Flexibilität und verknotungsfreies Saugen. Während des Saugvorgangs ist der aktuelle Füllstand jederzeit über den Entleerschlauch ersichtlich. Dabei kann die Entleerung einerseits über den Entleerschlauch erfolgen, andererseits über das Kippfahrgestell.
Merkmale und Vorteile
Ergonomisches KippfahrgestellDurchdachtes System zur sicheren, manuellen, kraftschonenden Entleerung. Rahmensystem ermöglicht ergonomische Kippentleerung mittels Abrollmechanismus. Schnelles und bequemes Entleeren des Behälters: einfach nach hinten kippen und fertig.
Hochwertiger EdelstahlsammelbehälterSehr einfach zu reinigen. Für korrosives Sauggut geeignet. Transparenter Schlauch als Füllstandsanzeige und zum Ablassen von Flüssigkeiten.
Hohe Robustheit, Flexibilität und ModularitätGerät und Fahrgestell sehr robust und mit hohen Wandstärken ausgestattet. Drehbarer Schlauchanschluss mit bis zu 360° drehbarem Rohrbogen. Optional mit Überfüllsicherung, Siebkorb oder Zubehörhalter erhältlich.
Ausgestattet mit 2 sehr leisen Gebläsemotoren
- Für eine kraftvolle Saugleistung und eine optimale Reinigungsleistung.
- Separat zuschaltbare Gebläse für eine individuelle Saugleistung nach Bedarf.
- Sehr leiser Antriebskopf sorgt für eine gleichmäßige Ausblasung der Kühlluft.
Ausgestattet mit kompaktem Flächenfilter der Staubklasse L
- Verhindert zuverlässig das Eindringen von Grobpartikeln in die Saugturbinen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Luftmenge (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuum (mbar/kPa)
|230 / 23
|Behälterinhalt (l)
|100
|Behältermaterial
|Edelstahl
|Nennleistungsaufnahme (kW)
|2,4
|Aufnahmetyp
|Elektrisch
|Anschlussnennweite
|DN 50
|Zubehörnennweite
|DN 50 DN 40
|Staubklasse Hauptfilter
|L
|Filterfläche Hauptfilter (m²)
|0,45
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|58,8
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|59
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|59,8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|640 x 620 x 1060
Ausstattung
- Zubehör im Lieferumfang: Nein