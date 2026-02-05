IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp
Mit 100 l Behältervolumen und autonomer Fasspumpe eignet sich der IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp ideal zum Aufsaugen, Trennen und Rückführen von Flüssigkeiten mit Feststoffen wie Metallspänen.
Der IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp ist ein kompakter Industriesauger mit Kippfahrgestell. Der hochwertige Sauger bietet einen 100-Liter-Edelstahlbehälter und ermöglicht das Aufsaugen großer Flüssigkeitsmengen und/oder weitestgehend staubfreier Feststoffe wie Späne. Die Feststoffe lassen sich dank optionalem Spänekorb problemlos von den Flüssigkeiten trennen. Aufgrund der Edelstahlausführung ist der IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp vielseitig einsetzbar. Auch korrosive Medien können ohne weiteres aufgesaugt werden. Durch den um 360° drehbaren Schlauchanschluss am Saugkopf können Verschmutzungen rund um den Sauger ohne Verknoten des Saugschlauchs beseitigt werden. Am Entleerschlauch lässt sich stets der aktuelle Füllstand erkennen. Die autonome Fasspumpe ermöglicht die Rückführung der aufgesaugten Flüssigkeiten auf ein hohes Entleerungsniveau. Die robuste Bauart inklusive ölfesten Rollen und Netzkabel sorgen für eine hohe Lebensdauer und halten selbst härtesten industriellen Einsätzen stand. Ferner ermöglicht die robuste Bauart eine Stapleraufnahme.
Merkmale und Vorteile
Ergonomisches KippfahrgestellDurchdachtes System zur sicheren, manuellen, kraftschonenden Entleerung. Rahmensystem ermöglicht ergonomische Kippentleerung mittels Abrollmechanismus. Schnelles und bequemes Entleeren des Behälters: einfach nach hinten kippen und fertig.
Hochwertiger EdelstahlsammelbehälterSehr einfach zu reinigen. Für korrosives Sauggut geeignet. Transparenter Schlauch als Füllstandsanzeige und zum Ablassen von Flüssigkeiten.
FasspumpenfunktionEine autonome Fasspumpe ermöglicht die einfache Rückführung des Saugguts auch auf ein hohes Entleerungsniveau. Transparenter Schlauch zur Kontrolle der aufgenommenen Flüssigkeitsmenge.
Hohe Robustheit, Flexibilität und Modularität
- Gerät und Fahrgestell sehr robust und mit hohen Wandstärken ausgestattet.
- Drehbarer Schlauchanschluss mit bis zu 360° drehbarem Rohrbogen.
- Optional mit Überfüllsicherung, Siebkorb oder Zubehörhalter erhältlich.
Ausgestattet mit 2 sehr leisen Gebläsemotoren
- Für eine kraftvolle Saugleistung und eine optimale Reinigungsleistung.
- Separat zuschaltbare Gebläse für eine individuelle Saugleistung nach Bedarf.
- Sehr leiser Antriebskopf sorgt für eine gleichmäßige Ausblasung der Kühlluft.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Luftmenge (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuum (mbar/kPa)
|230 / 23
|Behälterinhalt (l)
|100
|Behältermaterial
|Edelstahl
|Nennleistungsaufnahme (kW)
|2,4
|Aufnahmetyp
|Elektrisch
|Anschlussnennweite
|DN 50
|Zubehörnennweite
|DN 50 DN 40
|Staubklasse Hauptfilter
|L
|Filterfläche Hauptfilter (m²)
|0,45
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|56
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|56
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|56,8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|740 x 620 x 1180
Ausstattung
- Zubehör im Lieferumfang: Nein
- Fasspumpenfunktion