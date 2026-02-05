Der IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp ist ein kompakter Industriesauger mit Kippfahrgestell. Der hochwertige Sauger bietet einen 100-Liter-Edelstahlbehälter und ermöglicht das Aufsaugen großer Flüssigkeitsmengen und/oder weitestgehend staubfreier Feststoffe wie Späne. Die Feststoffe lassen sich dank optionalem Spänekorb problemlos von den Flüssigkeiten trennen. Aufgrund der Edelstahlausführung ist der IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp vielseitig einsetzbar. Auch korrosive Medien können ohne weiteres aufgesaugt werden. Durch den um 360° drehbaren Schlauchanschluss am Saugkopf können Verschmutzungen rund um den Sauger ohne Verknoten des Saugschlauchs beseitigt werden. Am Entleerschlauch lässt sich stets der aktuelle Füllstand erkennen. Die autonome Fasspumpe ermöglicht die Rückführung der aufgesaugten Flüssigkeiten auf ein hohes Entleerungsniveau. Die robuste Bauart inklusive ölfesten Rollen und Netzkabel sorgen für eine hohe Lebensdauer und halten selbst härtesten industriellen Einsätzen stand. Ferner ermöglicht die robuste Bauart eine Stapleraufnahme.