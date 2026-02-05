IVR-L 120/24-2 Tc Me

Industriesauger IVR-L 120/24-2 Tc Me zum Aufsaugen und Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen. Dank Edelstahlausführung können auch korrosive Medien aufgesaugt werden.

Der Industriesauger IVR-L 120/24-2 Tc Me ist ein kompaktes Gerät mit Kippfahrgestell. Der Flüssigkeitssauger bietet einen 120 Liter großen Edelstahlbehälter für große Mengen an Flüssigkeit und/oder weitestgehend staubfreien Feststoffen wie Spänen. Mit dem optionalen Spänekorb können Feststoffe problemlos von den aufgesaugten Flüssigkeiten getrennt werden. Dank Edelstahlausführung kann der IVR-L 120/24-2 Tc Me auch korrosive Medien aufnehmen. Der drehbare Schlauchanschluss (360°) am Saugkopf gewährleistet ein Höchstmaß an Bewegungsfreiheit und verhindert lästiges Verknoten des Saugschlauchs. Der aktuelle Füllstand lässt sich jederzeit bequem am Entleerschlauch ablesen. Die Entleerung erfolgt entweder über den Entleerschlauch oder über das Kippfahrgestell. Die robuste Bauart samt ölfester Rollen und ölfestem Netzkabel sorgen für eine hohe Lebensdauer, selbst im harten industriellen Alltagseinsatz. Eine Stapleraufnahme ist dank der robusten Bauart problemlos möglich.

Merkmale und Vorteile
Industriesauger IVR-L 120/24-2 Tc Me: Hochwertiger Edelstahlsammelbehälter
Hochwertiger Edelstahlsammelbehälter
Sehr einfach zu reinigen. Für korrosives Sauggut geeignet. Transparenter Schlauch als Füllstandsanzeige und zum Ablassen von Flüssigkeiten.
Industriesauger IVR-L 120/24-2 Tc Me: Hohe Robustheit, Flexibilität und Modularität
Hohe Robustheit, Flexibilität und Modularität
Gerät und Fahrgestell sehr robust und mit hohen Wandstärken ausgestattet. Drehbarer Schlauchanschluss mit bis zu 360° drehbarem Rohrbogen. Optional mit Überfüllsicherung, Siebkorb oder Zubehörhalter erhältlich.
Industriesauger IVR-L 120/24-2 Tc Me: Ausgestattet mit 2 sehr leisen Gebläsemotoren
Ausgestattet mit 2 sehr leisen Gebläsemotoren
Für eine kraftvolle Saugleistung und eine optimale Reinigungsleistung. Separat zuschaltbare Gebläse für eine individuelle Saugleistung nach Bedarf. Sehr leiser Antriebskopf sorgt für eine gleichmäßige Ausblasung der Kühlluft.
Ausgestattet mit kompaktem Flächenfilter der Staubklasse L
  • Verhindert zuverlässig das Eindringen von Grobpartikeln in die Saugturbinen.
Spezifikationen

Technische Daten

Anzahl der Stromphasen (Ph) 1
Spannung (V) 220 / 240
Frequenz (Hz) 50 / 60
Luftmenge (l/s/m³/h) 148 / 532
Vakuum (mbar/kPa) 235 / 23
Behälterinhalt (l) 120
Behältermaterial Edelstahl
Nennleistungsaufnahme (kW) 2,4
Aufnahmetyp Elektrisch
Anschlussnennweite DN 50
Zubehörnennweite DN 50 DN 40
Staubklasse Hauptfilter L
Filterfläche Hauptfilter (m²) 0,45
Gewicht ohne Zubehör (kg) 65
Gewicht (mit Zubehör) (kg) 65
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 65,8
Abmessungen (L × B × H) (mm) 740 x 620 x 1180

Ausstattung

  • Zubehör im Lieferumfang: Nein
