IVR-L 400/24-2 Tc
Zum Saugen großer Mengen grober Metallspäne sowie Flüssigkeiten wie Öle und Kühlemulsionen: mobiler Flüssigkeits- und Spänesauger IVR-L 400/24-2 Tc. Mit 400-Liter-Sammelbehältervolumen.
Das Saugen sehr großer Mengen grober Späne, Schlamm, Ölen und Kühlemulsionen ist der Haupteinsatzzweck des mobilen Flüssigkeits- und Spänesaugers IVR-L 400/24-2 Tc. Dabei garantieren 2 Bypassturbinen und der langlebige, waschbare Taschenfilter eine hohe und auch konstante Saugleistung ohne Abfall der Filterwirkung. Mit einer Aufnahmeleistung von 2,4 kW überzeugt der wechselstrombetriebene und mobile Sauger mit seiner robusten, kompakten und servicefreundlichen Bauweise, die auch härteste Einsätze im industriellen Umfeld erlaubt. Dabei gewährleisten die schallgedämmte Antriebseinheit und ein Ausblasschalldämpfer ein geringes Betriebsgeräusch. Der Behälter mit 400 Liter Volumen wird kraftschonend mittels Kippfahrgestell mit Abrollmechanismus oder bei Bedarf unter Zuhilfenahme eines Hubstaplers entleert. Flüssigkeiten können simpel über das Lösen des Ablassschlauchs mit Füllstandsanzeige abgelassen werden.
Merkmale und Vorteile
Ergonomisches Kippfahrgestell mit AbrollmechanismusDurchdachtes System zur sicheren, manuellen, kraftschonenden Entleerung. Rahmensystem ermöglicht ergonomische Kippentleerung mittels Abrollmechanismus. Schnelles und bequemes Entleeren der großen 400-l-Behälter durch Kippen.
Komfortable und zeitsparende Möglichkeit zur Entleerung mittels HubstaplerEingeschweißte Staplereinschübe erlauben das sichere Greifen und Transportieren.
Optische FüllstandsanzeigeTransparenter Schlauch zur Kontrolle der aufgenommenen Flüssigkeitsmenge. Der Schlauch dient zudem zur einfachen Entleerung.
Ausgestattet mit 2 sehr leisen Gebläsemotoren
- Für eine kraftvolle Saugleistung und eine optimale Reinigungsleistung.
- Separat zuschaltbare Gebläse für eine individuelle Saugleistung nach Bedarf.
- Sehr leiser Antriebskopf sorgt für eine gleichmäßige Ausblasung der Kühlluft.
Ausgestattet mit kompaktem Flächenfilter der Staubklasse L
- Verhindert zuverlässig das Eindringen von Grobpartikeln in die Saugturbinen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Luftmenge (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuum (mbar/kPa)
|230 / 23
|Behälterinhalt (l)
|400
|Nennleistungsaufnahme (kW)
|2,4
|Aufnahmetyp
|Elektrisch
|Anschlussnennweite
|DN 50
|Zubehörnennweite
|DN 50 DN 40
|Staubklasse Hauptfilter
|L
|Filterfläche Hauptfilter (m²)
|0,45
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|180
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|187,2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|188,1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1730 x 805 x 1390
Anwendungsgebiete
- Für große Mengen Feststoffe, wie grobe Späne, Metallspäne, Sand, Strahlkies
- Für große Mengen Flüssigkeiten, wie Öle oder Kühlemulsionen