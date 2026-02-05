Das Saugen sehr großer Mengen grober Späne, Schlamm, Ölen und Kühlemulsionen ist der Haupteinsatzzweck des mobilen Flüssigkeits- und Spänesaugers IVR-L 400/24-2 Tc. Dabei garantieren 2 Bypassturbinen und der langlebige, waschbare Taschenfilter eine hohe und auch konstante Saugleistung ohne Abfall der Filterwirkung. Mit einer Aufnahmeleistung von 2,4 kW überzeugt der wechselstrombetriebene und mobile Sauger mit seiner robusten, kompakten und servicefreundlichen Bauweise, die auch härteste Einsätze im industriellen Umfeld erlaubt. Dabei gewährleisten die schallgedämmte Antriebseinheit und ein Ausblasschalldämpfer ein geringes Betriebsgeräusch. Der Behälter mit 400 Liter Volumen wird kraftschonend mittels Kippfahrgestell mit Abrollmechanismus oder bei Bedarf unter Zuhilfenahme eines Hubstaplers entleert. Flüssigkeiten können simpel über das Lösen des Ablassschlauchs mit Füllstandsanzeige abgelassen werden.