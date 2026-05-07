Mit der kompakten Handkehrmaschine KM 70/15 C Classic lassen sich alle Flächen im Innen- und Außenbereich einfach und bequem säubern. Ab einer Fläche von 100 Quadratmetern ist sie wesentlich effizienter als ein Besen. Durch das niedrige Eigengewicht und den geringen Rollwiderstand der Räder ist sie leicht zu manövrieren und zu transportieren. Der Antrieb der Kehrwalze erfolgt über das linke Rad und sorgt so für einen zuverlässigen Transport des Kehrguts in den Kehrbehälter. Ränder und Ecken werden mit dem Seitenbesen gekehrt. Zur Reduzierung unerwünschter Staubentwicklung kann er auf der Fläche hochgeklappt werden. Der Seitenbesen ist einstellbar, um Verschleiß auszugleichen. Für den Wechsel werden keine Werkzeuge benötigt. Der Kehrgutbehälter lässt sich im Handumdrehen entnehmen und entleeren. Seine Frontseite ist so geformt, dass dieser frei darauf abgestellt werden kann. Der klappbare Schubbügel kann an die Körpergröße des Bedieners angepasst und zum platzsparenden Verstauen der KM 70/15 C Classic vollständig umgeklappt werden.