Grundreinigung Teppichböden: Vorbereitung

Vor Beginn der Arbeiten muss die Reinigungsfähigkeit überprüft werden, wobei Untergrund, Kleber/Fixierung, Teppichrücken, Trägermaterialien sowie die Nutzschicht zu beachten sind.

Ist die Reinigungsfähigkeit gegeben, sollte man vorbereitende Maßnahmen treffen. Zunächst ist die Fußbodenheizung rechtzeitig abzustellen, damit das aufgebrachte Reinigungsmittel nicht durch die Wärme abtrocknet. Bewegliches Mobiliar wird entfernt – für das spätere Einräumen können Skizzen oder Fotos gemacht werden. Bauteile, die sich nicht entfernen lassen, sind mit Folie zu schützen, um Schäden zu vermeiden. Ist der Raum vorbereitet, werden lose Verschmutzungen mit einem Staubsauger oder einem Teppichbürstsauger beseitigt.