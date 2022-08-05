Textile Bodenbeläge: Untergrund, Fixierung und Trägermaterial

Ist der Untergrund zum Beispiel ein Holzboden, ein Doppelboden oder ein Zementestrich, so sind Durchfeuchtung oder Durchnässung des Belages zu vermeiden. Sie können zu Quellung und Formveränderung, Störungen an Elektroinstallationen oder Schimmelpilzbildung führen. Bei Gussasphaltestrich können organische Lösemittel dazu führen, dass sich Bitumenbestandteile lösen, an die Oberfläche wandern und braune Flecken bilden.

Auch mit Blick auf die meisten Fixierungen – Klebeband oder vollflächiges/partielles Verkleben mit Dispersionskleber, leitfähigem Kleber oder Wiederaufnahmekleber – sollte eine Durchfeuchtung oder Durchnässung des Belags vermieden werden. Sie kann zur Reemulgierung und damit zum Verlust der Klebkraft führen. Kautschukkleber ist lösemittelhaltig und wasserbeständig, wird aber nur noch selten verwendet.

Das Trägermaterial ist teilweise nicht so wasserempfindlich, wobei dennoch auf das Zusammenwirken mit anderen Bestandteilen zu achten ist. PU-Schaumrücken beispielsweise können Nässe wie ein Schwamm speichern, was in Kombination mit feuchtigkeitsempfindlichen Klebern oder Untergründen zu Schäden führen kann. Jute schrumpft durch eine Durchnässung sowie das damit verbundene Trocknen und kann gelblichen Farbstoff an den Flor abgeben. Schwerbeschichtungen sind meist nur bei Teppichfliesen im Einsatz und wasserundurchlässig – kritisch ist in diesem Fall der Stoßkantenbereich, wo es zur Durchfeuchtung und Schädigung des Untergrunds kommen kann.