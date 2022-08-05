Sprühextraktion mit iCapsol-Technologie

Bei der Sprühextraktion wird die Reinigungsflotte mit Druck in den Belag gesprüht, die Verschmutzung gelöst und direkt im Anschluss als Schmutzflotte wieder abgesaugt. In Verbindung mit der iCapsol-Technologie lässt sich das Verfahren auch bei der Zwischenreinigung von Teppichböden verwenden, wobei eine gründliche Reinigung bis in die Tiefe möglich ist. Gleichzeitig muss nicht so viel gespült werden, sodass die textilen Bodenbeläge schneller trocknen. Im Normalfall wird die Technik bei der Grundreinigung eingesetzt.

ACHTUNG: Besonders feuchtigkeitsempfindliche Böden oder Untergründe sollten nicht mittels Sprühextraktion bearbeitet werden, da die Gefahr des Durchnässens besteht.