Zwischenreinigung von Teppichböden
So schön, angenehm und lärmdämmend Teppichböden auch sind – selbst bei gewissenhafter Unterhaltsreinigung bilden sich über die Zeit Laufstraßen oder Spuren anhaftenden Schmutzes, die über Saugtechnik und Detachur nicht mehr zu entfernen sind. Um die Zeit bis zu einer aufwändigen Grundreinigung zu verlängern, kann eine Zwischenreinigung durchgeführt werden. Die Techniken von iCapsol bis hin zu Mikrofaser- oder Garnpads eignen sich auch für feuchtigkeitsempfindliche Beläge und Untergründe oder Bereiche, in denen wie bei Hotellobbys oder Fluren eine kurze Trocknungszeit gefordert ist.
Verfahren für die Zwischenreinigung von Teppichböden
Bei der Zwischenreinigung kommen Verfahren wie iCapsol, Mikrofaser-/Garnpads mit Druckspeichersprühgerät sowie die Sprühextraktion in Verbindung mit iCapsol-Technologie zum Einsatz. Vor Beginn der Arbeiten muss die Reinigungsfähigkeit überprüft werden, wobei Untergrund, Kleber/Fixierung, Teppichrücken, Trägermaterialien sowie die Nutzschicht zu beachten sind.
Teppichboden reinigen
Teppichboden fühlt sich warm an, dämpft Geräusche und schafft eine Wohlfühlatmosphäre. Je nach Material und Qualität sind textile Bodenbeläge mehr oder weniger feuchtigkeitsempfindlich, und die Entfernung von Flecken, die bei anderen Belägen kein Problem darstellt, bringt mehr Aufwand mit sich. Dies kann schnell zu einem ungepflegten Aussehen führen. Die Reinigung des Teppichbodens erfordert einiges an Fachwissen, denn der Aufbau des textilen Belags sollte ebenso bekannt sein wie die reinigungstechnischen Besonderheiten der einzelnen Bestandteile. Was beim Teppichboden reinigen zu beachten ist und wie sich in der Unterhaltsreinigung Flecken schnell entfernen lassen.
Vorbereitung für die Teppichboden-Zwischenreinigung
Ist die Reinigungsfähigkeit gegeben, sollte man vorbereitende Maßnahmen treffen. Zunächst ist die Fußbodenheizung rechtzeitig abzustellen, damit das aufgebrachte Reinigungsmittel nicht durch die Wärme abtrocknet. Bewegliches Mobiliar wird entfernt – für das spätere Einräumen können Skizzen oder Fotos gemacht werden. Bauteile, die sich nicht entfernen lassen, sind mit Folie zu schützen, um Schäden zu vermeiden.
Zwischenreinigung von Teppichböden: iCapsol für textile Beläge
Das sogenannte iCapsol-Verfahren eignet sich für feuchtigkeitsempfindliche Beläge, überzeugt durch kurze Trocknungszeiten und hohe Flächenleistung. Es kann durch entsprechende Reinigungsmittel auch unangenehme Gerüche entfernen.
Wie’s funktioniert
Ein spezielles Reinigungsmittel wird beim iCapsol-Verfahren verdünnt auf den Boden gesprüht. Dabei sind die Herstellerangaben zu beachten. Anschließend wird der Boden mit einer kontrarotierenden Walzenmaschine kreuzweise bearbeitet. Das Reinigungsmittel kapselt den gelösten Schmutz während der Trocknungszeit von 60 bis 120 Minuten ein. Im Anschluss daran kann man die auskristallisierten Verschmutzungen durch kreuzweises Abfahren mit einem Teppichbürstsauger aufnehmen, da nur diese Geräte über ausreichend Mechanik verfügen.
Mikrofaser-/Garnpad-Methode für die Teppichboden-Zwischenreinigung
Von Vorteil bei der Reinigung mit Mikrofaser- oder Garnpads in Verbindung mit tensidfreien Reinigungsmitteln sind die kurzen Trocknungszeiten und die Eigenschaft, dass eine Wiederanschmutzung nicht begünstigt wird. Auch feuchtigkeitsempfindliche Beläge können mit diesem Verfahren bearbeitet werden.
Wie’s funktioniert
Man bringt zunächst einen tensidfreien Reiniger mit einem Druckspeichersprühgerät gleichmäßig auf den textilen Belag auf. Empfehlenswert sind Arbeitsabschnitte von etwa 20 m2. Anschließend fährt man die Fläche in eng kreisenden Bewegungen mit einer Einscheiben- oder orbitaloszillierenden Maschine ab, die mit einem Garn- oder Mikrofaserpad ausgestattet ist. Das Pad nimmt dabei den Schmutz auf.
Tipp – Faserpad benetzen:
Um Schäden durch zu hohe Reibung zu vermeiden, empfiehlt es sich, das Faserpad mit der Reinigungsflotte zu benetzen.
Tipp – Trocknung beschleunigen:
Soll die Trocknung beschleunigt werden, kann man die gereinigte Fläche nochmals mit einem trockenen Pad abfahren.
Tipp – Mehrere Pads verwenden:
Die Pads lassen in ihrer Reinigungswirkung nach. Es sind also je nach Fläche und Verschmutzungsgrad mehrere Pads für einen Einsatz notwendig.
Sprühextraktion mit iCapsol-Technologie
Bei der Sprühextraktion wird die Reinigungsflotte mit Druck in den Belag gesprüht, die Verschmutzung gelöst und direkt im Anschluss als Schmutzflotte wieder abgesaugt. In Verbindung mit der iCapsol-Technologie lässt sich das Verfahren auch bei der Zwischenreinigung von Teppichböden verwenden, wobei eine gründliche Reinigung bis in die Tiefe möglich ist. Gleichzeitig muss nicht so viel gespült werden, sodass die textilen Bodenbeläge schneller trocknen. Im Normalfall wird die Technik bei der Grundreinigung eingesetzt.
ACHTUNG: Besonders feuchtigkeitsempfindliche Böden oder Untergründe sollten nicht mittels Sprühextraktion bearbeitet werden, da die Gefahr des Durchnässens besteht.
Grundreinigung von Teppichböden
Selbst bei regelmäßiger Unterhaltsreinigung und falls die Zwischenreinigung nicht mehr zum gewünschten Ergebnis führt, ist ein textiler Bodenbelag irgendwann fällig für weitergehende Maßnahmen. Um Teppichböden möglichst lange nutzen zu können und die Optik wieder aufzufrischen, kommen 3 Teppichboden-Grundreinigungsverfahren zum Einsatz: die Sprühextraktion oder die Kombinationsmethode, die das Sprühextrahieren mit der Mikrofaser-/Garnpad-Methode oder dem Nassshampoonieren verbindet.