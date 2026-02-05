Entwickelt zum Saugen von Flüssigkeiten, Grobschmutz und Feinstaub überzeugt unser Akku-Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap Bp mit seiner hohen Saugleistung überall dort, wo keine externe Stromversorgung zur Verfügung steht. Das Gerät ist für den Betrieb mit kraftvollen Kärcher Battery Power+-Akkus, die wie auch das zugehörige Ladegerät nicht Teil des Lieferumfangs, sondern separat zu erwerben sind, ausgelegt. Unsere Akkus erlauben besonders lange Laufzeiten des Saugers und werden im Gerät durch eine Klappe wirkungsvoll vor äußeren Einflüssen geschützt. Die kompakten Maße und das geringe Gewicht des NT 22/1 Ap Bp erleichtern Transport sowie Unterbringung und ermöglichen auch Einsätze bei engen Platzverhältnissen und in stark frequentierten Bereichen. Dazu ist das vielseitige Gerät mit einem platzsparenden Flachfaltenfilter und elektronischer Wasserabschaltung ausgerüstet. Das spezielle, flache Design des Gerätekopfs ermöglicht darüber hinaus das Ablegen von Werkzeugen oder auch Abstellen von Kisten.