Klein, leistungsstark, zuverlässig, extrem vielseitig und federleicht: So überzeugt unser Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten in vielen gewerblichen Anwendungsbereichen. Staub, Grobschmutz und Flüssigkeiten meistert er dank halbautomatischer Filterabreinigung und feuchtigkeitsunempfindlichem PES-Patronenfilter mühelos. Der direkt im Gerätekopf angebrachte Saugschlauchanschluss ermöglicht dabei eine maximale Ausnutzung des Behältervolumens. Seine sehr kompakten Abmessungen und das geringe Gewicht erlauben einen komfortablen und problemlosen Transport des obendrein sehr einfach zu bedienenden Geräts.