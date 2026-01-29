NT 22/1 Ap L
Handliches und gleichzeitig ungemein kraftvolles Nass-/Trockensauger-Einstiegsgerät. Durch sein geringes Gewicht ist der NT 22/1 Ap bestens für mobile Einsätze geeignet.
Klein, leistungsstark, zuverlässig, extrem vielseitig und federleicht: So überzeugt unser Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten in vielen gewerblichen Anwendungsbereichen. Staub, Grobschmutz und Flüssigkeiten meistert er dank halbautomatischer Filterabreinigung und feuchtigkeitsunempfindlichem PES-Patronenfilter mühelos. Der direkt im Gerätekopf angebrachte Saugschlauchanschluss ermöglicht dabei eine maximale Ausnutzung des Behältervolumens. Seine sehr kompakten Abmessungen und das geringe Gewicht erlauben einen komfortablen und problemlosen Transport des obendrein sehr einfach zu bedienenden Geräts.
Merkmale und Vorteile
Geringes Gewicht und kompakte Maße
- Das Gerät lässt sich einfach und komfortabel transportieren und verstauen.
Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-Patronenfilter
- Einfacher Wechsel zwischen Nass- und Trockensaugen ohne vorherige Trocknung des PES-Patronenfilters möglich.
- Auswaschbarer PES-Filter.
Saugschlauchanschluss im Gerätekopf
- Ermöglicht die Ausnutzung des gesamten Behältervolumens.
- Zeitersparnis durch verlängerte Entleerungsintervalle.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Luftmenge (l/s)
|72
|Vakuum (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Behälterinhalt (l)
|22
|Behältermaterial
|Kunststoff
|Aufnahmeleistung (W)
|max. 1300
|Standardnennweite ( )
|DN 35
|Kabellänge (m)
|6
|Schalldruckpegel (dB(A))
|71
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|5,7
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|8,2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|380 x 370 x 480
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 1.9 m
- Krümmer: Kunststoff
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 505 mm
- Material Saugrohre: Kunststoff
- Anzahl Filtertüten: 1 Stück
- Material Filtertüte: Vlies
- Breite Nass-/Trockenbodendüse: 300 mm
- Fugendüse
- Patronenfilter: PES
Ausstattung
- Filterabreinigung: Halbautomatische Filterabreinigung Ap
- Schutzklasse: II
- Stopplenkrolle
Videos
Anwendungsgebiete
- Ideales Gerät für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten in vielen gewerblichen Anwendungsbereichen
Zubehör
NT 22/1 Ap L Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.