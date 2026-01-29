Unser NT 30/1 Ap L ist ein kompakter, hochwertiger Nass-/Trockensauger der Mittelklasse mit halbautomatischer Filterabreinigung. Der Sauger eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, wie die Fahrzeuginnenreinigung, die Beseitigung von Grobschmutz und Flüssigkeiten oder auch zum Absaugen von Maschinen und Anlagen. Dabei beeindruckt er mit einer extrem guten Saugleistung und hocheffizienten Filterabreinigung, die im Zusammenspiel sogar die Beseitigung mittlerer Mengen Feinstaub erlauben, selbst wenn ohne Filtertüte gearbeitet wird. Sehr einfach über einen zentralen Drehschalter bedienbar, überzeugt das Gerät darüber hinaus mit seinem geringen Gewicht und einer durchdachten Aufbewahrung für das komplett neu entwickelte Zubehör – bis hin zu einem flach designten Kopf, der über zusätzliche Verzurrmöglichkeiten verfügt und das Abstellen bzw. Befestigen eines Werkzeugkoffers ermöglicht.