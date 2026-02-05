Hochwertiger Nass-/Trockensauger NT 40/1 Ap L mit 40 Litern Fassungsvermögen des Behälters und halbautomatischer Filterabreinigung, die im Zusammenspiel mit der herausragenden Saugleistung sogar dann die Entfernung von Feinstäuben ermöglicht, wenn ohne Filtertüte gearbeitet wird. Der Sauger ist vielfältig einsetzbar, ob zur Beseitigung von Grobschmutz und Flüssigkeiten, zum Absaugen von Maschinen und Anlagen oder beispielsweise auch zur Fahrzeuginnenreinigung, und gespickt mit durchdachten Details zur Aufbewahrung des komplett neu entwickelten Zubehörs. Unter anderem wurde sein Kopf so flach entworfen, dass mühelos ein Werkzeugkoffer darauf abgestellt und dank der Verzurrmöglichkeiten auch befestigt werden kann. Darüber hinaus überzeugt der NT 40/1 Ap L mit seiner sehr einfachen Bedienbarkeit. Dabei werden alle wichtigen Funktionen direkt über einen zentralen Drehschalter ausgewählt und eingestellt.