NT 40/1 Ap L
NT 40/1 Ap L: leistungsstarker Nass-/Trockensauger der Mittelklasse mit 40-Liter-Behälter. Das Gerät überzeugt mit sehr guter Saugleistung, cleverer Ausstattung und langlebigen Komponenten.
Hochwertiger Nass-/Trockensauger NT 40/1 Ap L mit 40 Litern Fassungsvermögen des Behälters und halbautomatischer Filterabreinigung, die im Zusammenspiel mit der herausragenden Saugleistung sogar dann die Entfernung von Feinstäuben ermöglicht, wenn ohne Filtertüte gearbeitet wird. Der Sauger ist vielfältig einsetzbar, ob zur Beseitigung von Grobschmutz und Flüssigkeiten, zum Absaugen von Maschinen und Anlagen oder beispielsweise auch zur Fahrzeuginnenreinigung, und gespickt mit durchdachten Details zur Aufbewahrung des komplett neu entwickelten Zubehörs. Unter anderem wurde sein Kopf so flach entworfen, dass mühelos ein Werkzeugkoffer darauf abgestellt und dank der Verzurrmöglichkeiten auch befestigt werden kann. Darüber hinaus überzeugt der NT 40/1 Ap L mit seiner sehr einfachen Bedienbarkeit. Dabei werden alle wichtigen Funktionen direkt über einen zentralen Drehschalter ausgewählt und eingestellt.
Merkmale und Vorteile
Flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung
- Ermöglicht die sichere Fixierung von Schläuchen verschiedener Längen und Durchmesser.
- Transportsichere Verstauung des Netzkabels.
Filtergehäuse entnehmbar
- Erlaubt die staubfreie Entnahme des Filters.
- Verhindert wirkungsvoll ein falsches Einlegen des Flachfaltenfilters.
Durchdachte integrierte Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehöre
- Zubehöre sind verliersicher aufbewahrt und stets griffbereit.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Luftmenge (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Behälterinhalt (l)
|40
|Behältermaterial
|Kunststoff
|Aufnahmeleistung (W)
|max. 1380
|Standardnennweite ( )
|DN 35
|Kabellänge (m)
|7,5
|Schalldruckpegel (dB(A))
|70
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|12,4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|16,5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|525 x 370 x 630
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 2.5 m
- Krümmer: Kunststoff
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 550 mm
- Material Saugrohre: Stahl, verchromt
- Anzahl Filtertüten: 1 Stück
- Material Filtertüte: Vlies
- Breite Nass-/Trockenbodendüse: 300 mm
- Fugendüse
- Flachfaltenfilter: Zellulosefasermaterial
Ausstattung
- Abschaltautomatik bei max. Füllmenge
- Filterabreinigung: Halbautomatische Filterabreinigung Ap
- Schutzklasse: II
- Stopplenkrolle
Anwendungsgebiete
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten von der Beseitigung von Flüssigkeiten bis zur Fahrzeuginnenreinigung
Zubehör
NT 40/1 Ap L Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.