Beim NT 65/2 Ap handelt es sich um einen leistungsstarken Nass-/Trockensauger mit ApClean-System für eine konstant hohe Saugleistung und lange Arbeitsintervalle. Der Sauger verfügt über ein kompaktes Turbinengehäuse mit integriertem Filterdeckel zur leichten Entnahme des großen Flachfaltenfilters. Dieser wird mit Hilfe der semi-automatischen Filterabreinigung ApClean wirkungsvoll gereinigt. Dies sorgt für konstant hohe Saugleistung, längere Arbeitsintervalle und eine lange Lebensdauer des Filters. Der NT 65/2 Ap verfügt über eine elektronische Füllstandskontrolle beim Nasssaugen, welche ein Überschreiten der maximal zulässigen Füllmenge verhindert. Aufgesaugte Flüssigkeiten können über einen fest angebrachten, ölbeständigen Ablassschlauch problemlos entsorgt werden. Zubehör kann mit Hilfe des Clip-Systems einfach und schnell an den Sauger angeschlossen werden. Am Gerät befindet sich eine Schlauchaufbewahrung, eine Zubehörhalterung sowie eine große Ablagefläche, z. B. für Werkzeuge. Zwei große Bockräder und zwei Lenkrollen, geben dem NT 65/2 Ap die erforderliche Mobilität.