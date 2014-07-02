Der NT 75/2 Ap Me Tc ist ein leistungsstarker Nass-/Trockensauger mit ApClean-System für eine konstant hohe Saugleistung und lange Arbeitsintervalle. Der robuste 75-l-Edelstahlbehälter ist ideal für große Schmutzmengen und lässt sich dank Kippfahrgestell einfach entleeren. Der Sauger hat ein kompaktes Turbinengehäuse mit integriertem Filterdeckel zur leichten Entnahme des großen Flachfaltenfilters. Die effektive halbautomatische Filterabreinigung ApClean sorgt für eine konstant hohe Saugleistung, längere Arbeitsintervalle und eine lange Lebensdauer des Filters. Zudem bietet der NT 75/2 Ap Me Tc eine elektronische Füllstandskontrolle. Damit ist gewährleistet, dass beim Nasssaugen die maximal zulässige Füllmenge nicht überschritten wird. Aufgesaugte Flüssigkeiten können über einen fest angebrachten, ölbeständigen Ablassschlauch problemlos entsorgt werden. Mithilfe des praktischen Clipsystems kann Zubehör einfach und schnell an den Sauger angeschlossen werden. Das Gerät ist mit einer Schlauchaufbewahrung, einer Zubehörhalterung sowie einer großen Ablagefläche versehen (z. B. für Werkzeuge). 2 große Bockräder und 2 Lenkrollen verleihen dem NT 75/2 Ap Me Tc die erforderliche Mobilität.