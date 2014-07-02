NT 70/2
Kärcher Qualität zum günstigen Preis: Die NT 70-Reihe bietet starke Sauger mit bis zu 3 Motoren. Mit ihrer hohen Saugleistung überzeugen die Geräte bei Nassanwendungen sowie bei Grobschmutz.
Die NT 70-Gerätefamilie besteht aus großen, leistungsstarken Nass-/Trockensaugern mit bis zu drei Motoren. Eine komplette Modellpalette, die ihre Vorzüge vor allem bei Nassanwendungen sowie Saugen von grobem Schmutz ausspielt. Starke Saugleistung und bewährte Kärcher-Qualität zum günstigen Preis.
Merkmale und Vorteile
Integrierte Zubehöraufbewahrung
- In den großen Bumper ist die Zubehöraufbewahrung integriert.
Integrierter Ablassschlauch
- Über den Ablassschlauch ist der Behälter leicht zu entleeren. Ein klarer Vorteil angesichts des sehr großen Behältervolumens von 70 Litern.
Ergonomischer Schubbügel
- Dank des ergonomischen Schubbügels kann der NT 70 an die Arbeitsstelle gerollt werden.
Robuster Bumper
- Der robuste Bumper schützt das Gerät vor Stößen und Schlägen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Luftmenge (l/s)
|2 x 74
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Behälterinhalt (l)
|70
|Behältermaterial
|Kunststoff
|Aufnahmeleistung (W)
|max. 2400
|Standardnennweite ( )
|DN 40
|Kabellänge (m)
|10
|Schalldruckpegel (dB(A))
|79
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|25,2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|32,4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|720 x 510 x 975
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 4 m
- Krümmer: Kunststoff
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 550 mm
- Material Saugrohre: Edelstahl
- Breite Nass-/Trockenbodendüse: 360 mm
- Fugendüse
- Patronenfilter: Papier
- Ablassschlauch
- Schubbügel
Ausstattung
- Stoßfester Umlaufschutz
- Schutzklasse: II
Zubehör
NT 70/2 Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.