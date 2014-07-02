NT 70/3

Leistungsstarker Nass-/Trockensauger mit 70 l Behältervolumen und bis zu drei Motoren.

Die NT 70-Gerätefamilie besteht aus großen, leistungsstarken Nass-/Trockensaugern mit bis zu drei Motoren. Eine komplette Modellpalette, die ihre Vorzüge vor allem bei Nassanwendungen sowie Saugen von grobem Schmutz ausspielt. Starke Saugleistung und bewährte Kärcher-Qualität zum günstigen Preis.

Merkmale und Vorteile
Integrierte Zubehöraufbewahrung
  • In den großen Bumper ist die Zubehöraufbewahrung integriert.
Integrierter Ablassschlauch
  • Über den Ablassschlauch ist der Behälter leicht zu entleeren. Ein klarer Vorteil angesichts des sehr großen Behältervolumens von 70 Litern.
Ergonomischer Schubbügel
  • Dank des ergonomischen Schubbügels kann der NT 70 an die Arbeitsstelle gerollt werden.
Robuster Bumper
  • Der robuste Bumper schützt das Gerät vor Stößen und Schlägen.
Spezifikationen

Technische Daten

Anzahl der Stromphasen (Ph) 1
Spannung (V) 220 / 240
Frequenz (Hz) 50 / 60
Luftmenge (l/s) 3 x 74
Vakuum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Behälterinhalt (l) 70
Behältermaterial Kunststoff
Aufnahmeleistung (W) max. 3600
Standardnennweite ( ) DN 40
Kabellänge (m) 10
Schalldruckpegel (dB(A)) 83
Farbe Anthrazit
Gewicht ohne Zubehör (kg) 27,6
Abmessungen (L × B × H) (mm) 720 x 510 x 975

Lieferumfang

  • Länge Saugschlauch: 4 m
  • Krümmer: Kunststoff
  • Anzahl Saugrohre: 2 Stück
  • Länge Saugrohre: 550 mm
  • Material Saugrohre: Edelstahl
  • Breite Nass-/Trockenbodendüse: 360 mm
  • Fugendüse
  • Patronenfilter: Papier
  • Ablassschlauch
  • Schubbügel

Ausstattung

  • Stoßfester Umlaufschutz
  • Schutzklasse: II
Nass-/Trockensauger NT 70/3
Zubehör
NT 70/3 Ersatzteile

KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE

Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.

HOME & GARDEN GERÄTE

  • Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.

PROFESSIONAL GERÄTE

  • Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
  • Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
  • Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen. 