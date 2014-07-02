NT 70/3 Me Tc
Zeitsparend und rückenschonend – das Kippfahrgestell der NT 70-Reihe macht die Entleerung der großen Behälter zum Kinderspiel: Entleerungs-Ort ansteuern, Handgriff anheben und Schmutz ade.
Die NT 70-Gerätefamilie besteht aus großen, leistungsstarken Nass-/Trockensaugern mit bis zu 3 Motoren. Eine komplette Modellpalette, die ihre Vorzüge vor allem bei Nassanwendungen sowie Saugen von grobem Schmutz ausspielt. Starke Saugleistung und bewährte Kärcher Qualität zum günstigen Preis.
Merkmale und Vorteile
Integrierte ZubehöraufbewahrungIn den großen Bumper ist die Zubehöraufbewahrung integriert.
Ergonomischer SchubbügelDank des ergonomischen Schubbügels kann der NT 70 an die Arbeitsstelle gerollt werden.
KippfahrgestellSchnell und einfach: Der Behälter wird zum Entleeren ganz einfach nach hinten gekippt.
Ergonomisch geformter Handgriff
- Der ergonomisch geformte Handgriff – vorne unten am Behälter – erleichtert die Handhabung in vielen Situationen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Luftmenge (l/s)
|3 x 74
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Behälterinhalt (l)
|70
|Behältermaterial
|Edelstahl
|Aufnahmeleistung (W)
|max. 3600
|Standardnennweite ( )
|DN 40
|Kabellänge (m)
|10
|Schalldruckpegel (dB(A))
|83
|Farbe
|Silber
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|29,9
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|35,8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|510 x 645 x 990
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 4 m
- Krümmer: Kunststoff
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 550 mm
- Material Saugrohre: Edelstahl
- Kippfahrgestell
- Breite Nass-/Trockenbodendüse: 360 mm
- Fugendüse
- Patronenfilter: Papier
- Ablassschlauch
- Edelstahlbehälter
- Schubbügel
Ausstattung
- Schutzklasse: II
- Stopplenkrolle
Anwendungsgebiete
- Zum Nass-/Trockensaugen geeignet
Zubehör
