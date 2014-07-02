NT 70/3 Me Tc

Zeitsparend und rückenschonend – das Kippfahrgestell der NT 70-Reihe macht die Entleerung der großen Behälter zum Kinderspiel: Entleerungs-Ort ansteuern, Handgriff anheben und Schmutz ade.

Die NT 70-Gerätefamilie besteht aus großen, leistungsstarken Nass-/Trockensaugern mit bis zu 3 Motoren. Eine komplette Modellpalette, die ihre Vorzüge vor allem bei Nassanwendungen sowie Saugen von grobem Schmutz ausspielt. Starke Saugleistung und bewährte Kärcher Qualität zum günstigen Preis.

Merkmale und Vorteile
Nass-/Trockensauger NT 70/3 Me Tc: Integrierte Zubehöraufbewahrung
Integrierte Zubehöraufbewahrung
In den großen Bumper ist die Zubehöraufbewahrung integriert.
Nass-/Trockensauger NT 70/3 Me Tc: Ergonomischer Schubbügel
Ergonomischer Schubbügel
Dank des ergonomischen Schubbügels kann der NT 70 an die Arbeitsstelle gerollt werden.
Nass-/Trockensauger NT 70/3 Me Tc: Kippfahrgestell
Kippfahrgestell
Schnell und einfach: Der Behälter wird zum Entleeren ganz einfach nach hinten gekippt.
Ergonomisch geformter Handgriff
  • Der ergonomisch geformte Handgriff – vorne unten am Behälter – erleichtert die Handhabung in vielen Situationen.
Spezifikationen

Technische Daten

Anzahl der Stromphasen (Ph) 1
Spannung (V) 220 / 240
Frequenz (Hz) 50 / 60
Luftmenge (l/s) 3 x 74
Vakuum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Behälterinhalt (l) 70
Behältermaterial Edelstahl
Aufnahmeleistung (W) max. 3600
Standardnennweite ( ) DN 40
Kabellänge (m) 10
Schalldruckpegel (dB(A)) 83
Farbe Silber
Gewicht ohne Zubehör (kg) 29,9
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 35,8
Abmessungen (L × B × H) (mm) 510 x 645 x 990

Lieferumfang

  • Länge Saugschlauch: 4 m
  • Krümmer: Kunststoff
  • Anzahl Saugrohre: 2 Stück
  • Länge Saugrohre: 550 mm
  • Material Saugrohre: Edelstahl
  • Kippfahrgestell
  • Breite Nass-/Trockenbodendüse: 360 mm
  • Fugendüse
  • Patronenfilter: Papier
  • Ablassschlauch
  • Edelstahlbehälter
  • Schubbügel

Ausstattung

  • Schutzklasse: II
  • Stopplenkrolle
Nass-/Trockensauger NT 70/3 Me Tc
Anwendungsgebiete
  • Zum Nass-/Trockensaugen geeignet
Zubehör
