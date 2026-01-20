Zur effektiven und schnellen Reinigung von Maschinen, Fahrzeugen, Werkstätten und Baustellen: Der Kärcher Nass- und Trockensauger NT 30/1 Tact ist ein Universal-Gerät für professionelle Anwender aus den unterschiedlichsten Branchen. Der kompakte Allessauger überzeugt dank dem automatischen Filterabreinigungssystem Tact und dem feuchtigkeitsresistenten PES-Flachfaltenfilter bei der staubfreien Beseitigung großer Mengen Feinstaub über lange Arbeitsintervalle hinweg. Schmutz und Flüssigkeiten werden zuverlässig in einem robusten 30 Liter großen Behälter gesammelt, der über einen Bumper und stabile Metalllenkrollen verfügt. Das einfache Handling und die durch den neuen, zentralen Drehschalter kinderleichte Bedienung des Geräts, erleichtern die Arbeit enorm. Das Gerät ist komplett mit neu entwickeltem und stark verbessertem Zubehör ausgestattet, das sich in der integrierten Saugschlauch- und Zubehöraufnahme bequem verstauen lässt. Auf dem flachen Gerätekopf können Werkzeuge und Boxen dank gummierten Flächen und Verzurrmöglichkeiten verrutschsicher abgestellt oder sogar fixiert werden.