Unser Nass-/Trockensauger NT 40/1 Tact Te ist das ideale Gerät für alle, denen ein großes Behältervolumen genauso wichtig ist wie ein hohes Maß an Mobilität. Sein robuster, 40 Liter großer Tank, der von fein bis grob problemlos alle Arten von Staub und Schmutz sowie Flüssigkeiten aufnimmt, verfügt zusätzlich über einen Bumper und langlebige Metalllenkrollen. Lange, unterbrechungsfreie Arbeitsintervalle sind damit jederzeit möglich. Dafür sorgen nicht zuletzt auch das ausgezeichnete Filterabreinigungssystem Tact und der gegen Feuchtigkeit unempfindliche PES-Flachfaltenfilter. Eine komfortable Bedienung garantieren der neue zentrale Drehschalter zur Auswahl der Saugprogramme, eine stufenlose Regelung der Drehzahl sowie die integrierte Gerätesteckdose. Die kompakten Maße des Geräts erleichtern das Handling und den Transport, ein ergonomischer Schubbügel, der schnell montiert oder demontiert werden kann, ist darüber hinaus optional erhältlich. Egal ob in der Produktionshalle, in der Werkstatt oder auf der Baustelle: Alle Anwender profitieren von der umfangreichen und neu entwickelten Zubehörausstattung, die direkt am und im Gerät selbst verstaut oder befestigt werden kann.