NT 40/1 Tact Te L
Kompakt und einfach zu transportieren: Nass-/Trockensauger NT 40/1 Tact Te mit Filterabreinigungssystem Tact sowie 40-l-Behälter mit Bumper für langes, unterbrechungsfreies Arbeiten.
Unser Nass-/Trockensauger NT 40/1 Tact Te ist das ideale Gerät für alle, denen ein großes Behältervolumen genauso wichtig ist wie ein hohes Maß an Mobilität. Sein robuster, 40 Liter großer Tank, der von fein bis grob problemlos alle Arten von Staub und Schmutz sowie Flüssigkeiten aufnimmt, verfügt zusätzlich über einen Bumper und langlebige Metalllenkrollen. Lange, unterbrechungsfreie Arbeitsintervalle sind damit jederzeit möglich. Dafür sorgen nicht zuletzt auch das ausgezeichnete Filterabreinigungssystem Tact und der gegen Feuchtigkeit unempfindliche PES-Flachfaltenfilter. Eine komfortable Bedienung garantieren der neue zentrale Drehschalter zur Auswahl der Saugprogramme, eine stufenlose Regelung der Drehzahl sowie die integrierte Gerätesteckdose. Die kompakten Maße des Geräts erleichtern das Handling und den Transport, ein ergonomischer Schubbügel, der schnell montiert oder demontiert werden kann, ist darüber hinaus optional erhältlich. Egal ob in der Produktionshalle, in der Werkstatt oder auf der Baustelle: Alle Anwender profitieren von der umfangreichen und neu entwickelten Zubehörausstattung, die direkt am und im Gerät selbst verstaut oder befestigt werden kann.
Merkmale und Vorteile
Saugschlauchanschluss im GerätekopfDer Saugstutzen im Gerätekopf ermöglicht ein größeres nutzbares Behältervolumen. Leichte Entleerung des Behälters durch die Verbindung von Schlauch und Gerätekopf.
Kofferablage und FixiermöglichkeitenAuf dem flachen Gerätekopf können Werkzeugboxen dank gummierter Flächen verrutschsicher abgestellt werden. Verzurrösen ermöglichen das sichere Fixieren mit handelsüblichen Verzurrbändern.
Optionaler SchubbügelZum bequemen Transport an den Einsatzort kann der optionale Schubbügel schnell und einfach montiert werden.
Feuchtigkeitsresistenter PES-Flachfaltenfilter
- Der PES-Flachfaltenfilter der Staubklasse M hält zuverlässig 99,9 Prozent aller Partikel zurück.
- Ob Nass- oder Trockenanwendung: Ein Wechsel des PES-Filters ist nicht erforderlich.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Luftmenge (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Behälterinhalt (l)
|40
|Behältermaterial
|Kunststoff
|Aufnahmeleistung (W)
|max. 1380
|Standardnennweite ( )
|DN 35
|Kabellänge (m)
|7,5
|Schalldruckpegel (dB(A))
|68
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|14,4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|19
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|560 x 370 x 655
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 4 m
- Krümmer: Kunststoff
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 550 mm
- Material Saugrohre: Edelstahl
- Anzahl Filtertüten: 1 Stück
- Material Filtertüte: Vlies
- Breite Nass-/Trockenbodendüse: 360 mm
- Fugendüse
- Anschlussmuffe für E-Werkzeuge
- Flachfaltenfilter: PES mit PTFE-Beschichtung
Ausstattung
- Abschaltautomatik bei max. Füllmenge
- Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- Antistatikvorbereitung
- Filterabreinigung: Automatische Filterabreinigung Tact
- Stoßfester Umlaufschutz
- Schutzklasse: I
- Stopplenkrolle
Anwendungsgebiete
- Zum Nass-/Trockensaugen geeignet
