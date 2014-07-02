NT 65/2 Tact²
Hohe Mobilität und Leistung, Ausdauer, Robustheit und eine Vielzahl praktischer Ausstattungsmerkmale machen die Kärcher Tact²-Sauger zu gefragten Spezialisten und Allroundern. Dabei verfügt der NT 65/2 Tact ² serienmäßig über das komplette Antistatik-Paket. Eine nicht zu unterschätzende Arbeitserleichterung überall dort, wo regelmäßig große Mengen feiner Stäube entfernt werden müssen.
Kärcher präsentiert Tact² – die neue Top-Klasse professioneller Nass/Trockensauger. Diese Weiterentwicklung des bewährten Tact-Systems zur Filterabreinigung erreicht ein neues Optimum an Produktivität. Konstant hohe Saugleistung durch zwei Motoren und lange Filterstandzeiten für kontinuierliches Arbeiten praktisch ohne überhaupt an Filterwechsel denken zu müssen. Kärcher NT-Sauger mit Tact² sind Komplettsysteme zur Entfernung von großen Mengen an feinem Staub, aber ebenso auch grobem Schmutz und Wasser. Mit verschiedenen Versionen bietet diese Sauger-Familie optimale Lösungen für viele Anwendungsbereiche, bei denen es auf konstant hohe Saugleistung ankommt: im Bauwesen, im Lebensmittelsektor, im Automotive-Segment und in der Industrie allgemein.
Merkmale und Vorteile
Einfach hin und wieder wegVerstellbarer Schubbügel und große Räder garantieren einen leichten Transport zum Einsatzort auch auf unebenem Untergrund.
Intelligente ZubehöraufbewahrungSo kann zum Beispiel die Bodendüse richtungsunabhängig und schnell fixiert werden.
Automatische Filterabreinigung Tact²Der Flachfaltenfilter kann von der sauberen Seite aus entnommen werden und ist in 2 Hälften geteilt, die abwechselnd durch gezielte Luftstöße gereinigt werden. Feinstäube können den Filter nicht verstopfen. Der Luftstrom bleibt über lange Zeit konstant hoch. Über 1000 Kilogramm Feinstaub der Kategorie A können gesaugt werden, ohne auch nur an einen Filterwechsel zu denken.
Gesichert und griffbereit
- Werkzeuge lassen sich auf dem Kopf genauso gut und sicher ablegen wie Kleinteile und Flaschen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Luftmenge (l/s)
|2 x 74
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Behälterinhalt (l)
|65
|Behältermaterial
|Kunststoff
|Aufnahmeleistung (W)
|max. 2760
|Standardnennweite ( )
|DN 40
|Kabellänge (m)
|10
|Schalldruckpegel (dB(A))
|73
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|24,5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|31,3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|575 x 490 x 880
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 4 m
- Typ Saugschlauch: Elektrisch leitend
- Krümmer: Elektrisch leitend
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 550 mm
- Material Saugrohre: Edelstahl
- Breite Nass-/Trockenbodendüse: 360 mm
- Fugendüse
- Ablassschlauch (ölbeständig)
- Flachfaltenfilter: Zellulosefasermaterial
- Schubbügel
Ausstattung
- Abschaltautomatik bei max. Füllmenge
- Antistatiksystem
- Filterabreinigung: Automatische Filterabreinigung Tact²
- Stoßfester Umlaufschutz
- Schutzklasse: I
- Stopplenkrolle
Videos
Zubehör
NT 65/2 Tact² Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.