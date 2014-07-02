Kärcher präsentiert Tact² – die neue Top-Klasse professioneller Nass/Trockensauger. Diese Weiterentwicklung des bewährten Tact-Systems zur Filterabreinigung erreicht ein neues Optimum an Produktivität. Konstant hohe Saugleistung durch zwei Motoren und lange Filterstandzeiten für kontinuierliches Arbeiten praktisch ohne überhaupt an Filterwechsel denken zu müssen. Kärcher NT-Sauger mit Tact² sind Komplettsysteme zur Entfernung von großen Mengen an feinem Staub, aber ebenso auch grobem Schmutz und Wasser. Mit verschiedenen Versionen bietet diese Sauger-Familie optimale Lösungen für viele Anwendungsbereiche, bei denen es auf konstant hohe Saugleistung ankommt: im Bauwesen, im Lebensmittelsektor, im Automotive-Segment und in der Industrie allgemein.