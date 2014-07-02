NT 75/2 Tact² Me Tc

Hohe Mobilität und Leistung, Ausdauer, Robustheit und eine Vielzahl praktischer Ausstattungsmerkmale machen die Kärcher Tact²-Sauger zu gefragten Spezialisten und Allroundern. Die Modelle mit Kippfahrgestell bieten vor allem für industrielle Anwendungen Vorteile bei der Entsorgung von Flüssigkeiten und grobem Schmutz.

Kärcher präsentiert Tact² – die neue Top-Klasse professioneller Nass/Trockensauger. Diese Weiterentwicklung des bewährten Tact-Systems zur Filterabreinigung erreicht ein neues Optimum an Produktivität. Konstant hohe Saugleistung durch zwei Motoren und lange Filterstandzeiten für kontinuierliches Arbeiten praktisch ohne überhaupt an Filterwechsel denken zu müssen. Kärcher NT-Sauger mit Tact² sind Komplettsysteme zur Entfernung von großen Mengen an feinem Staub, aber ebenso auch grobem Schmutz und Wasser. Mit verschiedenen Versionen bietet diese Sauger-Familie optimale Lösungen für viele Anwendungsbereiche, bei denen es auf konstant hohe Saugleistung ankommt: im Bauwesen, im Lebensmittelsektor, im Automotive-Segment und in der Industrie allgemein.

Merkmale und Vorteile
Nass-/Trockensauger NT 75/2 Tact² Me Tc: Kippfahrgestell mit Behälterverriegelung
Kippfahrgestell mit Behälterverriegelung
Damit Behälter und Fahrgestell immer sicher verbunden bleiben.
Nass-/Trockensauger NT 75/2 Tact² Me Tc: Ablassschlauch zum direkten Entleeren aufgesaugter Flüssigkeiten
Ablassschlauch zum direkten Entleeren aufgesaugter Flüssigkeiten
Abdeckklappe bleibt dicht verschlossen bis direkt über der Entsorgungsstelle.
Nass-/Trockensauger NT 75/2 Tact² Me Tc: Richtungsunabhängige Zubehöraufbewahrung für Saugrohre und Bodendüsen
Richtungsunabhängige Zubehöraufbewahrung für Saugrohre und Bodendüsen
Dadurch ergibt sich ein schneller Zugriff von allen Seiten. Zusätzlich ist noch Platz für einen 4-Meter-Schlauch und das Gumminetzkabel (10 Meter).
Viel rein, schnell raus mit dem Kippbehälter
  • Einfach den Sammelbehälter an der Entsorgungsstelle nach hinten kippen und entleeren.
  • Sicherer Stand beim Entleeren, da der Schwerpunkt innerhalb des Fahrgestells liegt.
Spezifikationen

Technische Daten

Anzahl der Stromphasen (Ph) 1
Spannung (V) 220 / 240
Frequenz (Hz) 50 / 60
Luftmenge (l/s) 2 x 74
Vakuum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Behälterinhalt (l) 75
Behältermaterial Edelstahl
Aufnahmeleistung (W) max. 2760
Standardnennweite ( ) DN 40
Kabellänge (m) 10
Schalldruckpegel (dB(A)) 73
Farbe Silber
Gewicht ohne Zubehör (kg) 29
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 36,6
Abmessungen (L × B × H) (mm) 685 x 560 x 920

Lieferumfang

  • Länge Saugschlauch: 4 m
  • Typ Saugschlauch: Elektrisch leitend
  • Krümmer: Elektrisch leitend
  • Anzahl Saugrohre: 2 Stück
  • Länge Saugrohre: 550 mm
  • Material Saugrohre: Edelstahl
  • Anzahl Filtertüten: 1 Stück
  • Material Filtertüte: Papier
  • Breite Nass-/Trockenbodendüse: 360 mm
  • Fugendüse
  • Ablassschlauch (ölbeständig)
  • Flachfaltenfilter: PES mit PTFE-Beschichtung
  • Kippfahrgestell
  • Schubbügel

Ausstattung

  • Abschaltautomatik bei max. Füllmenge
  • Antistatiksystem
  • Filterabreinigung: Automatische Filterabreinigung Tact²
  • Stoßfester Umlaufschutz
  • Schutzklasse: II
  • Stopplenkrolle
