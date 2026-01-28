FloorPro Reifen- und Abriebspurenentferner RM 776, 10l
Spezialreiniger zum Entfernen von Gummiabriebspuren und Markierungen durch Flurförderfahrzeuge. Auch Klebebandrückstände sowie starke Öl- und Rußverschmutzungen werden wirkungsvoll entfernt.
Hochalkalischer FloorPro Reifen- und Abriebspurenentferner RM 776, speziell konzipiert zur Bedarfs- und Grundreinigung von Industrieböden, Fließ- und Zementestrichen sowie mit Epoxidharz vergüteten Flächen. Der abscheiderfreundliche Spezialreiniger wird in der 2-Schritt-Methode verarbeitet – der Auftrag erfolgt mit dem Sprühgerät, ehe nach einer überschaubaren Einwirkzeit die Schmutzflotte mit der Scheuersaugmaschine abgetragen wird. Gummiabriebspuren und Markierungen durch Flurförderfahrzeuge, auch Rückstände von Klebebändern sowie starke Öl- und Rußverschmutzungen beseitigt das hochwirksame Reinigungsmittel auf diese Weise restlos. Metall- und lackverarbeitende Betriebe profitieren beim Einsatz des FloorPro Reifen- und Abriebspurenentferners RM 776 zusätzlich von seiner Formulierung, die keine Silikone enthält.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gebindegröße (l)
|10
|Verpackungseinheit (Stück)
|1
|pH-Wert
|13
|Gewicht (kg)
|10,6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|11,2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|240 x 200 x 305
Anwendungsgebiete
- Bodenreinigung