FloorPro Reifen- und Abriebspurenentferner RM 776, 10l

Spezialreiniger zum Entfernen von Gummiabriebspuren und Markierungen durch Flurförderfahrzeuge. Auch Klebebandrückstände sowie starke Öl- und Rußverschmutzungen werden wirkungsvoll entfernt.

Hochalkalischer FloorPro Reifen- und Abriebspurenentferner RM 776, speziell konzipiert zur Bedarfs- und Grundreinigung von Industrieböden, Fließ- und Zementestrichen sowie mit Epoxidharz vergüteten Flächen. Der abscheiderfreundliche Spezialreiniger wird in der 2-Schritt-Methode verarbeitet – der Auftrag erfolgt mit dem Sprühgerät, ehe nach einer überschaubaren Einwirkzeit die Schmutzflotte mit der Scheuersaugmaschine abgetragen wird. Gummiabriebspuren und Markierungen durch Flurförderfahrzeuge, auch Rückstände von Klebebändern sowie starke Öl- und Rußverschmutzungen beseitigt das hochwirksame Reinigungsmittel auf diese Weise restlos. Metall- und lackverarbeitende Betriebe profitieren beim Einsatz des FloorPro Reifen- und Abriebspurenentferners RM 776 zusätzlich von seiner Formulierung, die keine Silikone enthält.

Spezifikationen

Technische Daten

Gebindegröße (l) 10
Verpackungseinheit (Stück) 1
pH-Wert 13
Gewicht (kg) 10,6
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 11,2
Abmessungen (L × B × H) (mm) 240 x 200 x 305
FloorPro Reifen- und Abriebspurenentferner RM 776, 10l
FloorPro Reifen- und Abriebspurenentferner RM 776, 10l
FloorPro Reifen- und Abriebspurenentferner RM 776, 10l
Anwendungsgebiete
  • Bodenreinigung
Zubehör