Ultraleicht, leistungsstark und akkubetrieben: Der Rucksacksauger BVL 3/1 Bp ist der erste Sauger, der dank des innovativen EPP-Materials nur ein Rückentragegewicht von 4,5 Kilogramm aufweist und dessen Materialeigenschaften gleichzeitig eine besondere Robustheit und Langlebigkeit ermöglichen. Ob für Hausmeister in Schulen, Handwerker oder den Einsatz in Privathaushalten – hier werden Spot Cleaning und die Reinigung von Treppen leicht gemacht: Der saugstarke Rücken-Staubsauger mit 3 Liter Behältervolumen überzeugt bei Reinigungsarbeiten auf engstem Raum. Dabei sorgt der kraftvolle Kärcher Battery Power-Akku für lange Laufzeiten und das ergonomische Tragegestell für ermüdungsfreies Arbeiten. Dank des praktischen Bedienfelds am Hüftgurt zur Steuerung aller wichtigen Betriebs- und Zusatzfunktionen ist der BVL 3/1 Bp mühelos und sehr anwenderfreundlich zu bedienen. Der bürstenlose EC-Motor ist zudem sehr beständig gegen Verschleiß. Neben dem gängigen Zubehör sind auch noch weitere Features wie der HEPA-14-Filter optional erhältlich. Bitte beachten Sie, dass bei dieser Geräteversion der Kärcher Battery Power-Akku sowie das zugehörige Ladegerät separat zu bestellen sind.