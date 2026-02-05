BVL 3/1 Bp

Reinigen auf engstem Raum: Der ultraleichte, leistungsstarke und akkubetriebene Rucksacksauger BVL 3/1 Bp punktet durch sein robustes EPP-Material und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Ultraleicht, leistungsstark und akkubetrieben: Der Rucksacksauger BVL 3/1 Bp ist der erste Sauger, der dank des innovativen EPP-Materials nur ein Rückentragegewicht von 4,5 Kilogramm aufweist und dessen Materialeigenschaften gleichzeitig eine besondere Robustheit und Langlebigkeit ermöglichen. Ob für Hausmeister in Schulen, Handwerker oder den Einsatz in Privathaushalten – hier werden Spot Cleaning und die Reinigung von Treppen leicht gemacht: Der saugstarke Rücken-Staubsauger mit 3 Liter Behältervolumen überzeugt bei Reinigungsarbeiten auf engstem Raum. Dabei sorgt der kraftvolle Kärcher Battery Power-Akku für lange Laufzeiten und das ergonomische Tragegestell für ermüdungsfreies Arbeiten. Dank des praktischen Bedienfelds am Hüftgurt zur Steuerung aller wichtigen Betriebs- und Zusatzfunktionen ist der BVL 3/1 Bp mühelos und sehr anwenderfreundlich zu bedienen. Der bürstenlose EC-Motor ist zudem sehr beständig gegen Verschleiß. Neben dem gängigen Zubehör sind auch noch weitere Features wie der HEPA-14-Filter optional erhältlich. Bitte beachten Sie, dass bei dieser Geräteversion der Kärcher Battery Power-Akku sowie das zugehörige Ladegerät separat zu bestellen sind.

Merkmale und Vorteile
Akkusauger BVL 3/1 Bp: Ultraleichter Akku-Rucksacksauger
Ultraleichter Akku-Rucksacksauger
Hergestellt aus sehr leichtem, innovativem EPP (expandiertes Polypropylen). Ermöglicht ergonomisches Arbeiten. Erlaubt mühelosen Transport.
Akkusauger BVL 3/1 Bp: Hochinnovatives EPP (expandiertes Polypropylen)
Hochinnovatives EPP (expandiertes Polypropylen)
Besonders robust und sehr langlebig. Ultraleicht. Sehr umweltfreundlich, da zu 100 Prozent recycelbar.
Akkusauger BVL 3/1 Bp: Hohe Ergonomie
Hohe Ergonomie
deuter® Tragegestell mit hohem Tragekomfort auch bei längeren Arbeitseinsätzen. Bedienfeld am Hüftgurt erlaubt ein bequemes Steuern und Kontrollieren aller Funktionen. Der Saugschlauch ist individuell für Rechts- und Linkshänder anschließbar.
Bürstenloser EC-Motor
  • Hohe Verschleißbeständigkeit und lange Lebensdauer.
  • Ermöglicht lange Arbeitseinsätze und steigert Effizienz und Produktivität.
eco!efficiency-Modus
  • Die eco!efficiency-Stufe reduziert Energiebedarf und Lautstärke des Geräts und verlängert die Akkulaufzeit.
Volle Flexibilität innerhalb der Kärcher 36-Volt-Plattform
  • Schneller und bedarfsgerechter Wechsel des Akkus auf andere Geräte.
  • Steigert Produktivität und Arbeitssicherheit.
Spezifikationen

Technische Daten

Akkuplattform 36-V-Akkuplattform
Behälterinhalt (l) 3
Schalldruckpegel (dB(A)) 65
Luftmenge (l/s) 35,4
Nennleistung (W) 350
Vakuum (mbar/kPa) 189 / 18,9
Standardnennweite ( ) DN 35
Anzahl benötigter Akkus (Stück) 1
Leistung je Akkuladung (m²) ca. 120 (5,0 Ah) / ca. 130 (6,0 Ah)
Laufzeit je Akkuladung (/min) eco!efficiency-Modus: / max. 52 (5,0 Ah) Power-Modus: / max. 31 (5,0 Ah) eco!efficiency-Modus: / max. 73 (7,5 Ah) Power-Modus: / max. 41 (7,5 Ah)
Ladestrom (A) 2,5
Farbe Schwarz
Gewicht ohne Zubehör (kg) 4,1
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 5,6
Abmessungen (L × B × H) (mm) 220 x 317 x 450

Lieferumfang

  • Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
  • Länge Saugschlauch: 1 m
  • Typ Saugschlauch: Mit Krümmer
  • Krümmer: Antistatisch mit Falschluftschieber
  • Teleskopsaugrohr: 615 mm, 1007 mm
  • Teleskopsaugrohr, Material: Aluminium
  • Umschaltbare Bodendüse
  • Fugendüse
  • Anzahl Filtertüten: 1 Stück
  • Material Filtertüte: Vlies
  • Motorschutzfilter

Ausstattung

  • eco!efficiency-Modus
  • Tragegestell
Anwendungsgebiete
  • Für Hausmeisterarbeiten in Schulen geeignet
  • Optimal auch für Handwerker
  • Ideal für Privathaushalte
  • Treppenreinigung leicht gemacht
  • Spot Cleaning
Zubehör
Alle Produkte, die mit dem Akku kompatibel sind
