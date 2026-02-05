Unser ultraleichter, leistungsstarker und akkubetriebener Rucksacksauger BVL 5/1 Bp ist der erste Sauger, der dank des innovativen EPP-Materials nur < 4,6 kg (Rückentragegewicht) wiegt und dessen Materialeigenschaften gleichzeitig eine besondere Robustheit und Langlebigkeit ermöglichen. Mit einer Leistung von 500 Watt, langer Akkulaufzeit und einem 5 Liter großen Sammelbehälter ist der Rücken-Staubsauger überall dort erste Wahl, wo enge Platzverhältnisse die Reinigungsarbeiten erschweren – ob im Kino, im Flugzeug, in Bussen, Bahnen, bei der Büroreinigung oder auch auf Treppen. Das ergonomische Tragegestell und die durchdachte Bedienung, bei der alle wichtigen Betriebs- und Zusatzfunktionen über ein Bedienfeld am Hüftgurt gesteuert werden, sowie das einfache, für Rechts- und Linkshänder ausgelegte Handling sorgen für komfortables, ermüdungsfreies Arbeiten. Der bürstenlose EC-Motor ist zudem sehr beständig gegen Verschleiß. Diverse Zubehöre werden mitgeliefert, auch ein HEPA-14-Filter ist optional erhältlich. Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung, dass bei dieser Geräteversion der kraftvolle Kärcher Battery Power+-Akku sowie das zugehörige Ladegerät separat zu bestellen sind.