BVL 5/1 Bp

Dank innovativem EPP-Material ultraleicht und sehr robust: der leistungsstarke und langlebige Akku-Rucksacksauger BVL 5/1 Bp von Kärcher für Reinigungsarbeiten auf engstem Raum.

Unser ultraleichter, leistungsstarker und akkubetriebener Rucksacksauger BVL 5/1 Bp ist der erste Sauger, der dank des innovativen EPP-Materials nur < 4,6 kg (Rückentragegewicht) wiegt und dessen Materialeigenschaften gleichzeitig eine besondere Robustheit und Langlebigkeit ermöglichen. Mit einer Leistung von 500 Watt, langer Akkulaufzeit und einem 5 Liter großen Sammelbehälter ist der Rücken-Staubsauger überall dort erste Wahl, wo enge Platzverhältnisse die Reinigungsarbeiten erschweren – ob im Kino, im Flugzeug, in Bussen, Bahnen, bei der Büroreinigung oder auch auf Treppen. Das ergonomische Tragegestell und die durchdachte Bedienung, bei der alle wichtigen Betriebs- und Zusatzfunktionen über ein Bedienfeld am Hüftgurt gesteuert werden, sowie das einfache, für Rechts- und Linkshänder ausgelegte Handling sorgen für komfortables, ermüdungsfreies Arbeiten. Der bürstenlose EC-Motor ist zudem sehr beständig gegen Verschleiß. Diverse Zubehöre werden mitgeliefert, auch ein HEPA-14-Filter ist optional erhältlich. Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung, dass bei dieser Geräteversion der kraftvolle Kärcher Battery Power+-Akku sowie das zugehörige Ladegerät separat zu bestellen sind.

Merkmale und Vorteile
Akkusauger BVL 5/1 Bp: Ultraleichter Akku-Rucksacksauger
Ultraleichter Akku-Rucksacksauger
Hergestellt aus sehr leichtem, innovativem EPP (expandiertes Polypropylen). Ermöglicht ergonomisches Arbeiten. Erlaubt mühelosen Transport.
Akkusauger BVL 5/1 Bp: Hochinnovatives EPP (expandiertes Polypropylen)
Hochinnovatives EPP (expandiertes Polypropylen)
Besonders robust und sehr langlebig. Ultraleicht. Sehr umweltfreundlich, da zu 100 Prozent recycelbar.
Akkusauger BVL 5/1 Bp: Hohe Ergonomie
Hohe Ergonomie
Tragegestell mit hohem Tragekomfort auch bei längeren Arbeitseinsätzen. Bedienfeld am Hüftgurt erlaubt ein bequemes Steuern und Kontrollieren aller Funktionen. Der Saugschlauch ist individuell für Rechts- und Linkshänder anschließbar.
Bürstenloser EC-Motor
  • Hohe Verschleißbeständigkeit und lange Lebensdauer.
  • Ermöglicht lange Arbeitseinsätze und steigert Effizienz und Produktivität.
eco!efficiency-Modus
  • Die eco!efficiency-Stufe reduziert Energiebedarf und Lautstärke des Geräts und verlängert die Akkulaufzeit.
Volle Flexibilität innerhalb der Kärcher 36-Volt-Plattform
  • Schneller und bedarfsgerechter Wechsel des Akkus auf andere Geräte.
  • Steigert Produktivität und Arbeitssicherheit.
Spezifikationen

Technische Daten

Akkuplattform 36-V-Akkuplattform
Behälterinhalt (l) 5
Schalldruckpegel (dB(A)) 65
Luftmenge (l/s) 40
Nennleistung (W) 500
Vakuum (mbar/kPa) 223 / 22,3
Standardnennweite ( ) DN 35
Anzahl benötigter Akkus (Stück) 1
Leistung je Akkuladung (m²) ca. 150 (6,0 Ah) / ca. 200 (7,5 Ah)
Laufzeit je Akkuladung (/min) eco!efficiency-Modus: / max. 50 (6,0 Ah) Power-Modus: / max. 22 (6,0 Ah) eco!efficiency-Modus: / max. 64 (7,5 Ah) Power-Modus: / max. 30 (7,5 Ah)
Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 % (min) 44 / 68
Ladestrom (A) 6
Netzanschluss Ladegerät (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Farbe Schwarz
Gewicht ohne Zubehör (kg) 4,7
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 6,2
Abmessungen (L × B × H) (mm) 220 x 320 x 510

Lieferumfang

  • Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
  • Länge Saugschlauch: 1 m
  • Typ Saugschlauch: Mit Krümmer
  • Krümmer: Antistatisch mit Falschluftschieber
  • Teleskopsaugrohr: 615 mm, 1007 mm
  • Teleskopsaugrohr, Material: Stahl, verchromt
  • Umschaltbare Bodendüse
  • Polsterdüse
  • Fugendüse
  • Anzahl Filtertüten: 1 Stück
  • Material Filtertüte: Vlies
  • Motorschutzfilter

Ausstattung

  • eco!efficiency-Modus
  • Tragegestell
Akkusauger BVL 5/1 Bp
Akkusauger BVL 5/1 Bp
Akkusauger BVL 5/1 Bp
Akkusauger BVL 5/1 Bp
Akkusauger BVL 5/1 Bp
Videos
Anwendungsgebiete
  • Perfekt zur Reinigung in Flugzeugen, Bussen und Bahnen geeignet
  • Ideal in Hotels und Gaststätten, im Einzelhandel, in Kinos oder Theatern
  • Komfortabel für Gebäudereiniger in Büros, auf Fluren und Treppen
Zubehör
Alle Produkte, die mit dem Akku kompatibel sind
BVL 5/1 Bp Ersatzteile

KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE

Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.

HOME & GARDEN GERÄTE

  • Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.

PROFESSIONAL GERÄTE

  • Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
  • Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
  • Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen. 