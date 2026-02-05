Die innovative Kärcher 2-in-1-Waschdüse XXL ermöglicht in Kombination mit den Verlängerungsrohren eine entspannte, aufrechte Körperhaltung beim Reinigen von mittelgroßen Teppichen. Direkt am Handgriff verwendet ist eine Reinigung von größeren Polstern, Sitzmöbeln und vielen weiteren textilen Oberflächen doppelt so schnell möglich wie mit einer herkömmlichen Waschpolsterdüse. Die Waschdüse XXL ist damit das ideale Zubehör für eine mühelose, fasertiefe Reinigung von Teppichen und textilen Oberflächen bei minimalem Zeitaufwand. Geeignet für den Kärcher Waschsauger SE 3 Compact.