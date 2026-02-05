Adapter M

Adapter zum Anschluss alter Pistolen (Pistole M, 96, 97) an neue Strahlrohre. Geeignet für Kärcher Home & Garden-Hochdruckreiniger bis Baujahr 2010.

Auch für ältere Modelle (bis Baujahr 2010) bietet Kärcher eine Lösung: mit dem Adapter M können die aktuellen Zubehöre an die Pistole M, 96 und 97 angeschlossen werden.

Merkmale und Vorteile
Adapter für ältere Pistolen bis Baujahr 2010
  • Zwischenstück für Pistole und Strahlrohr.
Neues Design
  • Besonders anwenderfreundlich.
Verstärkung integriert
  • Für komfortables und stabiles Arbeiten mit dem Hochdruckreiniger.
Spezifikationen

Technische Daten

Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0,1
Abmessungen (L × B × H) (mm) 105 x 42 x 42
