Wer zu Hause nach dem Staubsaugen mit unserem akkubetriebenen Handstaubsauger CVH 2 besonders frei durchatmen möchte, setzt auf den passenden HEPA-Filter (EN 1822:1998). Dieser entfernt sicher und zuverlässig bis zu 99,5 Prozent selbst kleinster Partikel von nur 0,3 µm, Pilzsporen und Bakterien oder Allergene wie Milbenkot und Pollen aus der eingesaugten Raumluft. Für beste Ergebnisse den Filter alle 2 Wochen reinigen bzw. alle 6 Monate wechseln.