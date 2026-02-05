Ersatzakku
Mehr Laufzeit bei der Reinigung: Der Ersatzakku für alle Varianten des VC 4 Cordless myHome verlängert die Einsatzzeit ohne Zwischenladen um 30 Minuten.
Dank des Lithium-Ionen-Ersatzakkus kann mit allen Varianten der Akku-Staubsauger VC 4 Cordless myHome bis zu 30 Minuten länger ohne Zwischenladen gearbeitet werden. Einfach den Akku im Gerät tauschen und schon kann es weitergehen. Aufgeladen wird der Ersatzakku anschließend im Gerät.
Merkmale und Vorteile
Leistungsstarke Lithium-Ionen-Zelle
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|146 x 62 x 43