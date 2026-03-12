Jetzt wechseln Sie nur noch den Strahl – und nicht mehr das Strahlrohr. Denn das 3-in-1 Multi Jet bündelt 3 Strahlarten und ermöglicht den Wechsel zwischen stufenlos verstellbarem Hochdruckflachstrahl, Rotordüse und Reinigungsmittelstrahl durch einfaches Drehen am Strahlrohr. Und der passende Druck lässt sich schnell und einfach mit den Tasten an der Pistole anpassen. Das 3-in-1 Multi Jet ist der Alleskönner für den Kärcher Hochdruckreiniger K 5 Smart Control, K 5 Full Control Plus und K 5 Premium Full Control Plus (ab 2017).