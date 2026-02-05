Die Vliesfilterbeutel KFI 657 wurden passgenau für die Kärcher Home & Garden-Waschsauger SE 5 und SE 6 Signature Line sowie SE 5.100 und SE 6.100 entwickelt. Die Beutel sind extrem reißfest und überzeugen während der Anwendung durch eine hohe Saugleistung und Staubfiltration. Sie sind für eine starke Beanspruchung ausgelegt, zum Beispiel für das Saugen von grobem und feuchtem Schmutz. Im Lieferumfang enthalten sind insgesamt 4 Beutel.