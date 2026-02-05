Das VC Reinigungsset macht auch dort spielend sauber, wo gewöhnliche Staubsaugerzubehöre an ihre Grenzen kommen. Das Set enthält 8 verschiedene Zubehöre – ideal für den Einsatz im ganzen Haus. Mit der Winkelbürste lässt sich sowohl Staub unter Möbeln und Haushaltsgeräten als auch aus Zwischenräumen, bspw. zwischen Möbeln und Wänden, beseitigen. Die Polsterdüse entfernt schnell und einfach Schmutz und Staub von Sofas, Matratzen, Vorhängen, Stühlen etc. Die Fugenbürste ist durch das lange und schlanke Design perfekt geeignet zum Aussaugen von Schränken, Heizkörpern, Jalousien usw. Die Fugendüse mit aufgesteckter Bürste ist ideal, um schwer zugängliche Bereiche, z.B. Fensterrollos, zu reinigen. Der gummierte Haarentfernungsaufsatz für die Fugendüse macht das Aufsaugen von Haaren aller Art kinderleicht. Der weiche Möbelpinsel verhindert Kratzer beim Reinigen von empfindlichen Oberflächen. Dank dem flexibel einstellbaren Gelenk lassen sich sehr schwer zugängliche Bereiche, wie z.B. Fächen auf Schränken/ Regalen oder die Rückwand eines Sofas, einfach sauber machen. Und mit dem beigefügten Schlauchadapter können alle in dem Set enthaltenen Zubehöre problemlos an den Saugschlauch/ Handgriff der VC 2- und VC 3-Geräte angeschlossen werden. Fazit: Das VC Reinigungsset ist ein Zubehörset, das alle Aufgaben rund um das Staubsaugen erleichtert und die Arbeit wesentlich effizienter macht.